Junta Comunal de San Francisco mantiene neutralidad en medio del fallo que frena la zonificación

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Junta Comunal de San Francisco, liderada por Serena Vamvas, informó que se mantiene “neutral en el tema de la zonificación de San Francisco”, luego de que el Juzgado Séptimo Civil del Primer Circuito Judicial concediera un amparo a la Asociación Soy Paitilla y dejara sin efecto temporalmente el Acuerdo No. 270 del Concejo Municipal de Panamá, que aprobaba una modificación del Plan Local de Ordenamiento Territorial (PLOT).

Serena Vamvas, Representante del corregimiento de San Francisco. 08 de julio de 2024. Foto: Alexander Arosemena

Lea también: Mayer convocó audiencia mientras jugaba la ‘Sele’; juez frena su plan de ordenamiento territorial en San Francisco

Informó que “se mantiene neutral en el tema de la zonificación de San Francisco, ya que no hay un claro consenso entre los vecinos sobre si están a favor o en contra. La vieja zonificación del 2003, que es la que queda vigente actualmente, es la responsable de todos los problemas urbanos que tenemos en San Francisco”, indicó.

Con respecto a la demanda, señaló que “ha dejado la puerta abierta para que los desarrolladores presenten documentación y sus proyectos queden bajo la zonificación pasada, atrasando un desarrollo urbano más ordenado como se tenía previsto en la zonificación aprobada”.

Según la resolución, el tribunal determinó que el Concejo Municipal —quien aprobó el acuerdo— vulneró el debido proceso al realizar una audiencia pública sin las garantías mínimas requeridas. Entre las irregularidades señaladas destacan la coincidencia del evento con un partido de la selección nacional, cambios de fecha y horario, deficiente publicidad, falta de control de asistencia y presencia de personas ajenas al corregimiento.

Momento en que los residentes revisaban el mapa de la propuesta borrador de la nueva zonificación del corregimiento de San Francisco. Foto: Elysée Fernández

El fallo ordena ahora realizar una nueva audiencia pública “consolidada” y con mejores condiciones de participación. Aunque la Alcaldía sostiene que cumplió con las leyes vigentes y que el PLOT se basó en criterios técnicos, deberá esperar la resolución final o una posible apelación antes de continuar con su ejecución.

Retos en el corregimiento

Adicionalmente, voceros de la Junta Comunal indicaron que algo en lo que todos los vecinos sí están de acuerdo es en que San Francisco enfrenta grandes retos derivados de su rápido crecimiento, densificación y décadas de descuido por parte de administraciones pasadas. “Urge la asignación de fondos y proyectos desde el Municipio y desde el Gobierno Central para afrontar problemas de agua, carreteras, movilidad y espacio público”, señaló un vocero.

Actualmente, la Junta Comunal de San Francisco destacó que continúa trabajando en modificaciones legales junto a los diputados del circuito para establecer multas más altas para quienes usurpan terrenos o construyen de manera irregular.

El presidente de la Asociación Soy Paitilla, Darío Vásquez, en entrevista con La Prensa, aclaró que el amparo no se presentó contra el plan de ordenamiento en sí, sino contra el acto de votación. Sin embargo, señaló que existe un componente del plan que genera fuerte rechazo entre los residentes: el mecanismo de “compensación urbana”, que permitiría a un propietario financiar obras a cambio de permisos para construir por encima del límite permitido.

Consideró que la infraestructura existente no puede ampliarse mediante aportes económicos. Sobre la consulta ciudadana de septiembre, Vásquez reiteró que el proceso se desarrolló “de forma anómala”. Explicó que el horario fue modificado en varias ocasiones —reduciendo una hora la participación— y que muchas personas no pudieron ingresar al centro de votación por la presencia de personal de seguridad y funcionarios municipales que ocuparon espacios del Parque Omar.