Junta Directiva de la CSS reconoce ‘nudos críticos’ en el Complejo Hospitalario

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El pleno de la Junta Directiva de la CSS sostendrá una jornada de trabajo con el equipo administrativo del hospital para definir una ‘ruta crítica’ y establecer un flujo de trabajo ‘mucho más eficiente y más rápido’.

La presidenta de la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social (CSS), Eusebia Calderón de Copete, reconoció este 20 de mayo la existencia de “nudos críticos” que afectan el funcionamiento del Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid, en medio de crecientes cuestionamientos por las condiciones en las que opera el principal hospital de la institución.

Las declaraciones de Copete se dieron tras una visita de supervisión de la Comisión de Salud de la Junta Directiva al centro hospitalario, una instalación inaugurada en 1962 y con más de 60 años de funcionamiento.

“Hemos recibido la presentación de todos los nudos críticos que afectan a esta instalación de salud por parte de la gestión y la administración”, manifestó Calderón de Copete al concluir el recorrido.

Durante la presentación ante la Comisión de Salud, el director médico del complejo, Ricardo Sandoval, expuso algunos indicadores relacionados con la atención en el servicio de urgencias y los traslados de pacientes.

Comisión de Salud evalúa nudos críticos en el Complejo Hospitalario



Para fiscalizar y constatar de primera mano el estado de las infraestructuras y las distintas áreas de atención, la Comisión de Salud de la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social (CSS) realizó un recorrido… pic.twitter.com/gY7Rd1Po9m — CSSPanama (@CSSPanama) May 21, 2026

Según detalló, el tiempo de espera en el triage —el sistema de clasificación y priorización de pacientes en urgencias— pasó de 41 minutos en 2024 a 28 minutos en 2025.

Sandoval también informó que durante 2025 se realizaron 1,294 traslados de pacientes hacia la Ciudad de la Salud, mientras que en el primer trimestre de 2026 la cifra reportada es de 266 traslados.

De Copete explicó que la administración del hospital mantiene desde hace seis meses un plan de mejoramiento enfocado en atender problemas relacionados con infraestructura, funcionamiento interno y procesos administrativos.

Además, adelantó que la próxima semana el pleno de la Junta Directiva sostendrá una jornada de trabajo con el equipo administrativo del hospital para definir una “ruta crítica” y establecer un flujo de trabajo “mucho más eficiente y más rápido”.

Según indicó, el objetivo es agilizar las respuestas a los asegurados que dependen de los servicios médicos del complejo, una instalación que históricamente ha enfrentado reclamos por deterioro de infraestructura, falta de insumos y demoras en la atención.

Aunque la presidenta de la Junta Directiva no detalló cuáles son específicamente los “nudos críticos” detectados durante la supervisión, sus declaraciones ocurren en un contexto de constantes denuncias de pacientes, médicos y gremios de salud sobre la situación que enfrenta el hospital más importante de la CSS.

Las quejas abarcan desde retrasos en citas y cirugías hasta escasez de medicamentos, reactivos e insumos médicos, además de la saturación en áreas sensibles como urgencias y consultas externas.

La situación también llevó a la Defensoría del Pueblo a iniciar una investigación de oficio, a través de la Dirección de Protección de los Derechos Humanos, tras recibir múltiples denuncias de asegurados que acuden tanto al Complejo Hospitalario como al Hospital Irma de Lourdes Tzanetatos.

La Dirección de Protección de los Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, inició una investigación de oficio, tras las recientes quejas recibidas de asegurados que asisten al Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid y al Hospital Irma de Lourdes Tzanetatos. Foto/Cortesía

Durante el pasado fin de semana, personal de la Defensoría realizó inspecciones en ambas instalaciones para verificar las condiciones denunciadas por los usuarios. Entre los principales señalamientos figuran deficiencias en la atención médica, falta de medicamentos y problemas en los servicios de urgencias, situaciones que podrían vulnerar el derecho a la salud de los pacientes.

En el recorrido efectuado en el Complejo Hospitalario se inspeccionaron áreas como hemodiálisis, quirófanos, planta de alimentos y varias consultas externas, con el objetivo de constatar las condiciones bajo las cuales reciben atención miles de asegurados.

Las inspecciones y las admisiones realizadas por las autoridades ocurren mientras pacientes y personal médico continúan denunciando demoras, escasez de medicamentos y fallas operativas en uno de los hospitales más importantes y congestionados del país