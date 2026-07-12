‘La acera es el primer transporte público’: Verónica Quintero

Exclusivo

ENTREVISTA. Usualmente en formato de preguntas y respuestas, presenta la visión o experiencia de una persona respecto a uno o varios temas.

Entrevista ENTREVISTA. Usualmente en formato de preguntas y respuestas, presenta la visión o experiencia de una persona respecto a uno o varios temas.

Verónica Quintero es comunicadora enfocada en el concepto urbanístico de ciudades caminables, pensadas para las personas, no para los automóviles.

¿Qué hace una ciudad caminable?

Es una ciudad donde sus ciudadanos, los peatones, pueden acceder a múltiples servicios, preferiblemente caminando. En 15 o 20 minutos, un kilómetro. Pueden acceder a su trabajo, a una vivienda asequible en el centro de la ciudad, escuelas, centros de salud, áreas recreativas, parques, supermercados. O, en el peor de los casos, tienen que usar un transporte público efectivo y pueden llegar a donde necesiten ir. Esa es una ciudad caminable.

¿Por qué la ciudad de Panamá está tan lejos de ese ideal?

Es altamente hostil, sobre todo con el peatón, y tenemos una ciudad que se expande cada año, cada vez más. Cuando vemos esa expansión, no vemos que se cree como un barrio con usos mixtos: un edificio que tiene un tipo de uso arriba, como una vivienda, y abajo tiene un comercio o un centro de salud, eso lo que hace es densificar el área para que sea más caminable. En Panamá lo que hacemos es lo opuesto: tenemos un desarrollo expansivo hacia la periferia, usualmente de un solo uso, que son las viviendas particulares, las barriadas. Lo veo tanto en áreas ricas como en pobres de Panamá. Una de las razones por las cuales tenemos un gran problema de agua en la ciudad de Panamá es por cómo construimos, porque seguimos expandiéndonos hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera, y hacer eso cuesta.

Pero ahí la solución claramente es hacer más vías.

Te diría que no y este es un conocimiento que tenemos desde hace 100 años. Aumentar la capacidad de las vías para carros particulares solamente te da más tranque y esto es un fenómeno económico que se llama demanda inducida: construyes más infraestructura para carros y eso es lo que va a llegar, exactamente el número de carros que necesitas para llenarla. Tenemos muchos ejemplos, particularmente en Houston y en Los Ángeles, donde han ampliado las vías y el tranque se ha puesto muchísimo peor.

No sé, aquí en Panamá podrías ver un ejemplo, porque acaban de ampliar la vía hacia el oeste, los ocho carriles.

Y seguimos igual.

¿Por qué la ciudad de Panamá tiene la forma que tiene?

Nos copiamos de Estados Unidos, como creo que pasó en muchos países. Estados Unidos es como es porque, en 1939, en la Feria Mundial de Nueva York, General Motors hizo una exhibición que se llamaba Futurama, donde presentaban la ciudad del futuro: rascacielos y autopistas, todo amplio, extenso. Años después aprobaron la ley de carreteras, y ahí es donde se crea esa dependencia de Estados Unidos con sus carros y sus autopistas, y después eso se exporta a Latinoamérica.

En modo práctico, ¿qué has visto en términos de la organización y la competencia de las entidades gubernamentales?

Me gustaría ver más descentralización: que se les puedan dar más competencias a los gobiernos locales, a las alcaldías, a las juntas comunales, y que se le quite tanto poder centralizado a instituciones como la ATTT o el MOP. En otras ciudades, como en Colombia, el municipio del área se encarga de la infraestructura de las escuelas, tapa huecos y establece las reglas de tránsito. ¿Cómo el MOP va a saber que tiene que tapar huecos en Bocas del Toro y también en Calle 50? Mejor que se encarguen las juntas comunales y las alcaldías: las personas que sí están en constante contacto con la ciudadanía.

Más allá de la política, ¿cómo afecta esto en el día a día: el tiempo, el calor y quién queda excluido de la ciudad?

Principalmente, la gente pasa muchísimo tiempo atrapada en el tranque. La gente del west pasa cuatro horas diarias porque en Panamá no construimos ciclovías, no le invertimos al bus, y eso obliga a la gente a usar solo ese método de transporte. Eso también se llama el efecto de isla de calor urbano: por el uso de mucho concreto y mucho asfalto, y la falta de arborización. También el uso del aire acondicionado es como un arma de doble filo: tienes calor, prendes el aire acondicionado, y eso también genera calor. En la ciudad de Panamá nada más tenemos como un 15% de cobertura de árboles, cuando en verdad debería ser de un 30% o un 40%. Y tienes muchas personas que no pueden manejar: niños, adolescentes, adultos mayores, personas con algún tipo de discapacidad, personas no videntes. Entonces estás desconectando a todas esas personas de vivir en una ciudad.

¿Hay ejemplos de ciudades con nuestro mismo clima donde esto sí funciona?

Todos los días doy gracias a Singapur por existir. Tenemos ejemplos de ciudades como Singapur que sí han logrado trabajar holísticamente en cómo hacer su ciudad más fresca. Allá sí hay transporte público de calidad y hay como un chiste de que en Singapur no hay tranque, porque hay mucho transporte público y la gente lo utiliza.

Cuéntame acerca de cómo ese contacto que tiene una persona con su ciudad puede terminar afectando cómo se ve a sí misma como ciudadana en Panamá.

La persona que cambió esa perspectiva se llama Jane Jacobs. Ella tiene una perspectiva muy bonita: que la acera es el primer transporte público y también el primer espacio público. Y yo pienso también que la acera es como el lugar donde los ciudadanos tienen ese primer contacto con el servicio público. Porque si tú sales de tu casa y ves que tu acera no existe o está rota, te preguntas adónde se van tus impuestos. Hay una economista, Kyla Scanlon, que habla de cómo en Estados Unidos la gente dice que hay mucha prosperidad, pero no la siente, porque la infraestructura que la rodea está decayendo. Al final, la infraestructura es arquitectura emocional: el mantenimiento genera confianza, y la confianza crece. Y nada más trazando eso, Felipe Chapman, oye, te tiene que importar la ciudad.

Ministro, por favor, hay un hueco en la acera de afuera de mi casa.

Eso nos puede ayudar a subir el PIB. Bajar el riesgo país.

Pero también empiezo a pensar en la democracia. Muchas personas empiezan a decepcionarse del modelo democrático porque no sienten que les llega esa prosperidad, y empiezan a pensar en gente autoritaria como una solución atractiva porque no les han arreglado la acera frente a su casa.

Si estás cuatro horas atrapado en el tranque, ¿tú crees que vas a hacer tu investigación sobre las próximas elecciones y por quién tienes que votar? Si no tienes plazas públicas, si no tienes parques públicos, no te puedes encontrar ni reunir con tu comunidad. Los urbanistas hablan del tercer lugar, que es donde te desarrollas socialmente: en la antigua Grecia era el ágora, donde la gente iba y debatía sobre democracia. La falta de pensar en una ciudad más caminable nos quita esos terceros lugares y, por ende, nos quita ese diálogo sobre democracia y participación ciudadana que nos hace falta.

¿Cómo te imaginas una ciudad caminable, un Panamá en el futuro?

Con muchísimos árboles. Me imagino un Panamá donde nuestras siete cuencas estén destapadas y tengamos nuestros parques de ríos, como en Medellín. Me imagino tranvías eléctricos, particularmente en Vía Porras y Vía Israel. Me imagino viviendas en el centro de la ciudad. No me imagino ir por ciertas zonas, particularmente cerca de la estación de Albrook y que todo esté abandonado, con tantas estructuras abandonadas donde podríamos tener más desarrollo. Y, más que nada, un Panamá con ciudadanos que puedan disfrutar de su ciudad, caminar de día, de noche, con sus hijos. Que los niños puedan ir solos caminando a escuelas de calidad, que tampoco se estén cayendo.