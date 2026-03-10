La Alcaldía de Panamá reorganiza proceso de reingreso de planos para ordenar trámites

Actualmente, el sistema municipal registra 1,032 planos en trámite. De estos, 607 están en manos de los contribuyentes para atender observaciones y 425 están en recorrido institucional para su revisión.

La Alcaldía de Panamá anunció que, a partir de este martes 10 de marzo, entraron en vigor nuevas disposiciones temporales para el reingreso de planos en la Dirección de Obras y Construcciones, una medida con la que busca ordenar el proceso de revisión y reducir los retrasos en la obtención de registros.

Según informó la entidad municipal, el sistema de citas para el reingreso de planos permitirá que el analista responsable coteje directamente las correcciones realizadas por los solicitantes.

También explicó que, en numerosos casos, los planos eran presentados nuevamente sin las modificaciones requeridas, lo que terminaba afectando los tiempos de revisión y la aprobación final de los trámites.

Nuevas reglas

Las nuevas reglas establecen una diferenciación entre los tipos de reingreso. Aquellos planos que mantengan un solo pendiente en Ventanilla Única serán considerados reingresos menores y podrán presentarse sin necesidad de cita previa. Para estos casos se habilitarán 25 cupos diarios, que se atenderán por orden de llegada, con un tiempo máximo de 15 minutos por persona.

En cambio, cuando el trámite tenga más de un pendiente señalado en Ventanilla Única, el reingreso deberá realizarse únicamente mediante cita previa. Bajo este esquema, los solicitantes podrán presentar varios planos durante la misma cita, siempre que el tiempo asignado lo permita y se respete el turno del siguiente usuario.

La Alcaldía indicó que las citas deberán programarse en línea a través de la plataforma habilitada para este fin. Además, los contribuyentes podrán consultar el estado de sus trámites relacionados con permisos y planos mediante el portal de Alcaldía Digital, con el objetivo de dar seguimiento al proceso sin necesidad de acudir presencialmente a la institución.

El objetivo

Las autoridades destacaron que la modernización del sistema ha permitido ordenar los procesos, mejorar la trazabilidad de los expedientes y reducir los tiempos de gestión, lo que facilita que los contribuyentes puedan dar seguimiento a sus trámites de manera más eficiente.

Actualmente, el sistema municipal registra 1,032 planos en trámite. De estos, 607 se encuentran en manos de los contribuyentes para atender observaciones y 425 están en recorrido institucional para su revisión.

Del total en recorrido, 267 planos están en análisis del Benemérito Cuerpo de Bomberos; 124, en etapa de cierre en la Dirección de Obras y Construcciones; y 34, en otras instituciones vinculadas al proceso.