La Beca Universal cambiará de nombre y ampliará beneficios

Reformas

El gobierno del presidente Laurentino Nito Cortizo hará cambios a la Beca Universal, beneficio económico que se entrega a estudiantes de escuelas públicas y a un segmento de colegios particulares del país.

El Consejo de Gabinete, en su sesión de ayer martes 28 de enero, anunció la creación del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U), que de acuerdo a un comunicado de la Secretaría de Comunicación del Estado permitirá que los estudiantes reciban hasta dos beneficios económicos por su destacado rendimiento académico.

El gabinete dio el visto bueno para que Maruja Gorday de Villalobos, ministra de Educación, presente el proyecto de ley que establece los cambios a la Asamblea Nacional.

El PASE-U, de acuerdo a Bernardo Meneses, director del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu), se entregará a alumnos que ocupen puestos distinguidos, que destaquen en algún deporte, y con alguna discapacidad, entre otros.

El propio Cortizo celebró la iniciativa en su cuenta de Twitter: "Aprobamos durante #ConsejoDeGabinete la creación del PASE-U, que reemplazará la Beca Universal, pagando a los estudiantes por asistencia y rendimiento, para evitar la deserción escolar y a los que tengan que rehabilitar no se les otorgará el beneficio".

También informó que el PASE-U no solo premiará la buena asistencia, sino que le hará justicia a los estudiantes que se esfuerzan por ser mejores, dándoles la posibilidad de aplicar a cualquier beca de excelencia; cosa que no permitía la Beca Universal.

No se dará a los que fracasen

Otro de los cambios que contempla la iniciativa que será discutida en la Asamblea, es el hecho de que los estudiantes que reprueben materias no podrán recibir la beca. Así lo manifestó el director del Ifarhu Bernardo Meneses: “Ahorita mismo se estaba dando la recuperación de los estudiantes que no pudieron cumplir con alguna materia. Por muchos años estos estudiantes recibían el pago de la Beca Universal una vez recuperaban la materia. Bueno, este año no se les va a realizar el pago (...). Este es uno de los componentes que se implementarán en la reforma [a la Ley]”.

De acuerdo a cifras del Ministerio de Educación, 58 mil estudiantes revalidaron materias.

La Beca Universal fue creada en el gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014) a través de la Ley 23 de agosto de 2010.