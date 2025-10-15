La Biblioteca Nacional estará cerrada los sábados por falta de dinero

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La administración de la Biblioteca Nacional Ernesto J. Castillero, ubicada en el parque Omar, en San Francisco, informó que no ofrecerá sus servicios los sábados debido a la falta de recursos económicos.

La biblioteca enfrenta limitaciones operativas por la falta de recursos presupuestarios del presente año fiscal 2025, los cuales son esenciales para su normal funcionamiento.

“Con sumo pesar, lamentamos la incomodidad que esta situación cause. Agradecemos profundamente su comprensión y respaldo en estos momentos”, se indica en un breve comunicado.

Se reitera que, a partir de la fecha, la Biblioteca Nacional atenderá de lunes a viernes en el horario regular de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

El presupuesto de la Biblioteca Nacional para este 2025 asciende a unos $2 millones.