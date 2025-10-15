Panamá, 15 de octubre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Recursos económicos

    La Biblioteca Nacional estará cerrada los sábados por falta de dinero

    Henry Cárdenas P.
    La Biblioteca Nacional estará cerrada los sábados por falta de dinero
    Biblioteca Nacional Ernesto J. Castillero. Archivo

    La administración de la Biblioteca Nacional Ernesto J. Castillero, ubicada en el parque Omar, en San Francisco, informó que no ofrecerá sus servicios los sábados debido a la falta de recursos económicos.

    La biblioteca enfrenta limitaciones operativas por la falta de recursos presupuestarios del presente año fiscal 2025, los cuales son esenciales para su normal funcionamiento.

    “Con sumo pesar, lamentamos la incomodidad que esta situación cause. Agradecemos profundamente su comprensión y respaldo en estos momentos”, se indica en un breve comunicado.

    Se reitera que, a partir de la fecha, la Biblioteca Nacional atenderá de lunes a viernes en el horario regular de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

    El presupuesto de la Biblioteca Nacional para este 2025 asciende a unos $2 millones.

    Henry Cárdenas P.

    Portadista


    Eventos de tustiquetes.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Agroferias: IMA anuncia horario y puntos de venta para este miércoles 15 de octubre. Leer más
    • Thomas Christiansen sufre una baja sensible en la defensa para enfrentar a Surinam. Leer más
    • IMA anuncia nuevas Agroferias en Panamá para el 13 y 14 de octubre. Leer más
    • Madre e hijo colombianos intentan ingresar dinero sin declarar en Panamá. Leer más
    • Fiscalía captura a exrepresentante de Las Garzas y a dos empresarios en caso de la descentralización. Leer más
    • Estos son los días libres de noviembre en Panamá por las fiestas patrias. Leer más
    • Minuto a Minuto: Panamá 1-1 Surinam, termina el partido. Leer más