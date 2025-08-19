La carretera Panamericana, en Loma Cová, estará cerrada por tres meses; mira en qué horario

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

A partir de este martes 19 de agosto, la carretera Panamericana, en el sector de Loma Cová (Arraiján), estará cerrada en uno de sus tramos por tres meses, debido a los trabajos de la línea 3 del Metro de Panamá.

De acuerdo con la administración del Metro, el cierre se dará en dirección hacia la ciudad capital, en horario de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. desde este martes, cuando empiecen las labores para la instalación de las láminas de cubierta de la Estación Loma Cová.

Se informó que, según el plan de manejo de tráfico de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre, los carriles hacia La Chorrera, en este punto de Loma Cová, serán invertidos y uno de ellos estará habilitado para dirigirse a la ciudad de Panamá.

La línea 3 se desplazará por 25 kilómetros desde la estación Albrook, continuará de manera soterrada durante 6 kilómetros, pasando por debajo del Canal de Panamá, hasta la estación Panamá Pacífico, en Arraiján, donde se inicia el tramo elevado para finalizar su recorrido en la estación Ciudad del Futuro.

Se espera que beneficie a 160 mil pasajeros diariamente, con un tiempo de recorrido de 45 minutos por tramo.

Todas las estaciones (11) de la línea 3 se encuentran en construcción.

Incluyendo el túnel, la obra tendrá un costo total de unos $4,000 millones.