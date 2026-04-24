Panamá, 24 de abril del 2026

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    La casa de Belisario Porras vuelve a la vida tras su restauración

    Alis Fernández
    La casa de Belisario Porras vuelve a la vida tras su restauración
    Recinto fue restaurado e inaugurado este viernes 24 de abril por el presidente de la República, José Raúl Mulino

    Este viernes 24 de abril fue inaugurada la restauración de la histórica Casa Museo El Pausílipo, que fue residencia del tres veces presidente de la República, Belisario Porras, en Las Tablas, provincia de Los Santos.

    Esta antigua residencia de campo era el punto de encuentro entre diplomáticos, políticos y allegados de Porras.

    Fue declarada monumento histórico nacional en 1953, y se ordenó la creación de un museo regional en Los Santos.

    La casa de Belisario Porras vuelve a la vida tras su restauración
    La inauguración tardó 8 meses en ser completada. Cortesía Ministerio de la Presidencia

    De acuerdo con información del Ministerio de la Presidencia, las labores realizadas en el inmueble incluyeron la construcción de una cerca perimetral, así como la restauración completa de las estructuras de madera, entre otras adecuaciones para hacerlo apto para el uso público.

    También se recuperó la sala del consejo, donde el entonces presidente Porras se reunía con sus ministros de Estado, y se intervino la museografía, es decir, el diseño y la organización de las exposiciones y sus contenidos.

    Este inmueble es considerado uno de los ejemplos mejor conservados de la arquitectura campestre del siglo XIX en Panamá.

    La casa de Belisario Porras vuelve a la vida tras su restauración
    Se hizo entrega solemne de las actas del Consejo de Gabinete correspondientes al mandato del presidente Porras (1920-1923). Cortesía Ministerio de la Presidencia

    La inauguración estuvo encabezada por el presidente de la República, José Raúl Mulino, en compañía de la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, así como de ministros, viceministros, diputados y autoridades locales.

    Durante el acto, el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, hizo entrega de las actas del Consejo de Gabinete correspondientes al mandato del presidente Porras (1920-1923) a la ministra de Cultura, María Eugenia Herrera, para su tratamiento y restauración.

    La casa de Belisario Porras vuelve a la vida tras su restauración
    El museo estará abierto de martes a sábado, en horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., y contará con visitas guiadas.

    De acuerdo con el sitio oficial del Ministerio de Cultura, el museo estará abierto al público de martes a sábado, en horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., y contará con visitas guiadas.

    Las tarifas de entrada son de $0.75 para nacionales, $1.00 para turistas, $0.25 para niños y estudiantes, y $0.50 centavos para jubilados.

    Alis Fernández

    Periodista Multimedia


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