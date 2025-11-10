Panamá, 10 de noviembre del 2025

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    Independencia de Panamá

    La Chorrera disfruta del desfile del 10 de noviembre

    Henry Cárdenas P. / Alexander Arosemena
    La Chorrera disfruta del desfile del 10 de noviembre
    Desfile del 10 de Noviembre en La Chorrera, Panamá Oeste, celebrando el Primer Grito de Independencia de Panamá de España. LP/Alexander Arosemena

    En La Chorrera, provincia de Panamá Oeste, se celebró este lunes 10 de noviembre el Primer Grito de Independencia de Panamá de España, con un colorido desfile.

    Las carretas, la pollera, el montuno y el sonido de los tambores le dieron alegría a las actividades en esta fecha patria.

    El desfile empezó en el parque 10 de Noviembre y el recorrido tuvo como cierre las inmediaciones de los terrenos de la Feria de La Chorrera.

    Los actos cívicos fueron encabezados por las autoridades locales del distrito.

    El abanderado de la fecha en La Chorrera fue el artista de música típica panameña Jonathan Chávez.

    Desfile del 10 de Noviembre en La Chorrera, Panamá Oeste, celebrando el Primer Grito de Independencia de Panamá de España. LP/Alexander Arosemena
    Desfile del 10 de Noviembre en La Chorrera, Panamá Oeste, celebrando el Primer Grito de Independencia de Panamá de España. LP/Alexander Arosemena
    Desfile del 10 de Noviembre en La Chorrera, Panamá Oeste, celebrando el Primer Grito de Independencia de Panamá de España. LP/Alexander Arosemena
    Desfile del 10 de Noviembre en La Chorrera, Panamá Oeste, celebrando el Primer Grito de Independencia de Panamá de España. LP/Alexander Arosemena
    Desfile del 10 de Noviembre en La Chorrera, Panamá Oeste, celebrando el Primer Grito de Independencia de Panamá de España. LP/Alexander Arosemena
    Desfile del 10 de Noviembre en La Chorrera, Panamá Oeste, celebrando el Primer Grito de Independencia de Panamá de España. LP/Alexander Arosemena
    Desfile del 10 de Noviembre en La Chorrera, Panamá Oeste, celebrando el Primer Grito de Independencia de Panamá de España. LP/Alexander Arosemena
    Desfile del 10 de Noviembre en La Chorrera, Panamá Oeste, celebrando el Primer Grito de Independencia de Panamá de España. LP/Alexander Arosemena
    Desfile del 10 de Noviembre en La Chorrera, Panamá Oeste, celebrando el Primer Grito de Independencia de Panamá de España. LP/Alexander Arosemena
    Desfile del 10 de Noviembre en La Chorrera, Panamá Oeste, celebrando el Primer Grito de Independencia de Panamá de España. LP/Alexander Arosemena
    Desfile del 10 de Noviembre en La Chorrera, Panamá Oeste, celebrando el Primer Grito de Independencia de Panamá de España. LP/Alexander Arosemena
    Desfile del 10 de Noviembre en La Chorrera, Panamá Oeste, celebrando el Primer Grito de Independencia de Panamá de España. LP/Alexander Arosemena
    Henry Cárdenas P.

    Portadista

    Alexander Arosemena

    Productor Multimedia, editor de video y reportero gráfico

