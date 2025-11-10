La Chorrera disfruta del desfile del 10 de noviembre

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

En La Chorrera, provincia de Panamá Oeste, se celebró este lunes 10 de noviembre el Primer Grito de Independencia de Panamá de España, con un colorido desfile.

Las carretas, la pollera, el montuno y el sonido de los tambores le dieron alegría a las actividades en esta fecha patria.

El desfile empezó en el parque 10 de Noviembre y el recorrido tuvo como cierre las inmediaciones de los terrenos de la Feria de La Chorrera.

Los actos cívicos fueron encabezados por las autoridades locales del distrito.

El abanderado de la fecha en La Chorrera fue el artista de música típica panameña Jonathan Chávez.