Panamá, 19 de abril del 2026

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    CIENCIA EN PANAMÁ

    La ciencia como motor del país: así se vivió la Marcha por la Ciencia en Panamá

    El evento destacó el papel de la ciencia como herramienta clave para el desarrollo sostenible del país y la toma de decisiones basadas en evidencia.

    Aleida Samaniego C.
    La ciencia como motor del país: así se vivió la Marcha por la Ciencia en Panamá

    El Biomuseo, en la Calzada de Amador, volvió a convertirse en punto de encuentro entre la ciencia y la ciudadanía. Allí se celebró la décima edición de la Marcha por la Ciencia en Panamá, una jornada que reunió a investigadores, estudiantes y público general en torno a una misma idea: la ciencia como herramienta para entender y transformar el país.

    +info

    10 años de la Marcha por la Ciencia: ¿cómo avanzamos en Panamá?

    Con el lema “La ciencia como motor sostenible del país: 10 años de la Marcha por la Ciencia en Panamá”, la actividad fue organizada por la Fundación Ciencia en Panamá, con el respaldo de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt).

    Desde las primeras horas del día, los espacios del Biomuseo se llenaron de vida. Puestos interactivos, demostraciones científicas y exhibiciones de arte con enfoque educativo marcaron el recorrido de los asistentes, que pudieron acercarse a la ciencia de una manera práctica y accesible.

    La ciencia como motor del país: así se vivió la Marcha por la Ciencia en Panamá
    Los investigadores Arturo Rebollón y Gabrielle Britton participaron en la Marcha por la Ciencia. Cortesía/Senacyt

    Niños, jóvenes y adultos participaron en charlas y actividades diseñadas para acercar el conocimiento científico a la vida cotidiana. La combinación de ciencia y arte se convirtió en uno de los ejes más visibles del evento, pensado para despertar curiosidad y fomentar el aprendizaje.

    La Marcha por la Ciencia, que nació como un movimiento en Estados Unidos y hoy tiene alcance global, busca llamar la atención sobre la importancia de la evidencia científica en la toma de decisiones públicas.

    La ciencia como motor del país: así se vivió la Marcha por la Ciencia en Panamá
    La actividad reunió a científicos, estudiantes y ciudadanos con una feria, charlas especializadas y una caminata en la Calzada de Amador. Cortesía/Senacyt

    En Panamá, este evento ha logrado consolidarse como un espacio de encuentro entre la comunidad científica y la sociedad, con el apoyo de diversas organizaciones que promueven la educación basada en evidencia.

    En esta décima edición, los organizadores destacaron el crecimiento del movimiento y su papel como plataforma de divulgación científica en el país.

    La ciencia como motor del país: así se vivió la Marcha por la Ciencia en Panamá
    La comunidad científica pide una mayor inversión en ciencia y tecnología. Cortesía/Senacyt

    Más allá de las actividades, la jornada dejó un mensaje central: la ciencia no es un tema aislado, sino una herramienta clave para el desarrollo social, económico y ambiental del país.

    Aleida Samaniego C.

    Editora sección sociedad


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