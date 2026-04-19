La ciencia como motor del país: así se vivió la Marcha por la Ciencia en Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El evento destacó el papel de la ciencia como herramienta clave para el desarrollo sostenible del país y la toma de decisiones basadas en evidencia.

El Biomuseo, en la Calzada de Amador, volvió a convertirse en punto de encuentro entre la ciencia y la ciudadanía. Allí se celebró la décima edición de la Marcha por la Ciencia en Panamá, una jornada que reunió a investigadores, estudiantes y público general en torno a una misma idea: la ciencia como herramienta para entender y transformar el país.

Con el lema “La ciencia como motor sostenible del país: 10 años de la Marcha por la Ciencia en Panamá”, la actividad fue organizada por la Fundación Ciencia en Panamá, con el respaldo de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt).

Desde las primeras horas del día, los espacios del Biomuseo se llenaron de vida. Puestos interactivos, demostraciones científicas y exhibiciones de arte con enfoque educativo marcaron el recorrido de los asistentes, que pudieron acercarse a la ciencia de una manera práctica y accesible.

Los investigadores Arturo Rebollón y Gabrielle Britton participaron en la Marcha por la Ciencia. Cortesía/Senacyt

Niños, jóvenes y adultos participaron en charlas y actividades diseñadas para acercar el conocimiento científico a la vida cotidiana. La combinación de ciencia y arte se convirtió en uno de los ejes más visibles del evento, pensado para despertar curiosidad y fomentar el aprendizaje.

La Marcha por la Ciencia, que nació como un movimiento en Estados Unidos y hoy tiene alcance global, busca llamar la atención sobre la importancia de la evidencia científica en la toma de decisiones públicas.

La actividad reunió a científicos, estudiantes y ciudadanos con una feria, charlas especializadas y una caminata en la Calzada de Amador. Cortesía/Senacyt

En Panamá, este evento ha logrado consolidarse como un espacio de encuentro entre la comunidad científica y la sociedad, con el apoyo de diversas organizaciones que promueven la educación basada en evidencia.

En esta décima edición, los organizadores destacaron el crecimiento del movimiento y su papel como plataforma de divulgación científica en el país.

La comunidad científica pide una mayor inversión en ciencia y tecnología. Cortesía/Senacyt

Más allá de las actividades, la jornada dejó un mensaje central: la ciencia no es un tema aislado, sino una herramienta clave para el desarrollo social, económico y ambiental del país.