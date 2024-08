La ciudad capital sigue sin agua potable; Meduca y la UP suspenden las clases, el Idaan trabajan en recuperar el sistema

Escuchar audio noticia

La planta potabilizadora de Chilibre registró una falla eléctrica general en horas de madrugada de este jueves 22 de agosto, lo que provocó la interrupción del servicio de agua potable en Panamá y San Miguelito, mientras el Ministerio de Educación (Meduca) anunció la suspensión de clases en ambos distritos en el turno matutino.

La suspensión de clases en horas de la mañana es para los centros educativos públicos y particulares.

Anunciamos la suspensión de clases, este jueves 22 de agosto 2024 en todas las escuelas oficiales y particulares de Panamá Centro, Panamá Norte y San Miguelito por afectaciones con el suministro de agua. Los docentes y administrativos deben presentarse en los centros educativos. — Ministerio de Educación de Panamá (@MeducaPma) August 22, 2024

Así mismo, la Universidad de Panamá (UP) anunció la suspensión de clases.

El rector de la UP, Eduardo Flores, informó en la red social X que se suspenden las clases en el campus central, en el campus Harmodio Arias Madrid, en la facultad de Educación, en la de Administración Pública, en la de Administración de Empresas y Contabilidad y en el Centro Regional Universitario de San Miguelito. “Las labores administrativas no se suspenden pero no se tomará la asistencia”.

Debido a la falta de agua, se suspende, en el día de hoy, las clases en el Campus central, en el Campus HAM, en Educación, de Administración Pública, en la FAECO y Contabilidad y en el CRUSAM

Las labores administrativas no se suspenden pero no se tomará la asistencia — Eduardo Flores C. (@eflorescastro) August 22, 2024

Por su parte, la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) informó en redes sociales que debido a la emergencia por la falta de agua potable se suspenden las clases en el campus central y en la extensión de Tocumen, para este jueves 22 de agosto.

Atendiendo la situación de emergencia por la falta de agua en la ciudad Capital y San Miguelito, se suspenden, en el día de hoy 22 de agosto, las clases en el Campus Central VLS y la Extensión de Tocumen. Las labores administrativas se desarrollarán con normalidad.#utppanama pic.twitter.com/BXyz88x4fl — UTP Panamá (@utppanama) August 22, 2024

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu) informó que la jornada de pagos de las becas de concurso programados en los lugares anunciados quedó suspendida en las regiones de Panamá Norte, San Miguelito y Panamá Este.

IFARHU comunica la suspensión de la jornada de pagos de becas en los planteles educativos, gimnasios y sitios programados en Panamá Centro, en el distrito de San Miguelito, en la Regional Panamá Norte y Regional de Panamá Este por la interrupción en el suministro de agua. pic.twitter.com/Qcpp2jAnoi — IFARHU (@IFARHU) August 22, 2024

A la 1:21 a.m. de este jueves, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) informó “que debido a una falla eléctrica general la potabilizadora Federico Guardia Conte en Chilibre está detenida”, situación que generó la interrupción del suministro en los distritos de Panamá y San Miguelito.

En redes sociales, el Idaan informó que personal técnico realiza las evaluaciones para restablecer el servicio.

Iván Cano, director de operaciones, del Idaan informó que están trabajando en la planta para detectar dónde está la falla eléctrica interna para poder a funcionar la potabilizadora.

Cano explicó que se registraron descargas eléctricas que incidieron en el sistema eléctrico de la planta. No obstante, señaló que cuando identifiquen la falla interna podrán determinar la razón de la interrupción de la potabilizadora.

#Metro: Informamos a los clientes de la capital y San Miguelito que debido a una falla eléctrica general la potabilizadora Federico Guardia Conte en Chilibre está detenida. Personal técnico en espera que la red se estabilice para evaluar y restablecer el servicio. @311Panama pic.twitter.com/IwYSreqq74 — IDAAN (@IDAANinforma) August 22, 2024

El Meduca adelantó que en el transcurso de las próximas horas se anunciará si las clases se suspenderán por el resto de la jornada.

Por su parte, la empresa de distribución de energía eléctrica, ENSA S.A., informó que en sus redes sociales que se le da apoyo al personal técnico del Idaan tras la afectación eléctrica.

#ENSAInforma Brindamos apoyo a personal técnico del IDAAN por afectación eléctrica interna que mantiene la Potabilizadora de Chilibre desde la madrugada de hoy. La línea de distribución de ENSA se encuentra normal y entregando el voltaje adecuado. — ENSA - Grupo EPM (@ENSApanama) August 22, 2024

La falta de agua potable en la ciudad capital, además de provocar la suspensión de clases, afectó a algunos pequeños comercios que se dedican al expendio de comida. En tanto, algunas personas decidieron ir a los supermercados para abastecerse con botellas de agua.

Ante la falta de agua, algunas personas se han dirigido a supermercados y abarroterías para abastecerse.

Idaan señala que está evaluando la falla para iniciar la reparación. https://t.co/RBQUz7fWrx pic.twitter.com/cqemoXdmxr — La Prensa Panamá (@prensacom) August 22, 2024

En un comunicado, el Idaan resaltó que un evento en la red eléctrica que abastece la potabilizadora de Chilibre “la sacó de operación”, situación que se mantiene pasadas las 8:00 a.m.

Según el Idaan, a las 6:30 a.m. fue en que se inició con el proceso de arrancar la planta, no obstante, deberán ver que funcione bien los circuitos de las bombas de agua, que brindan el servicio a los distritos de Panamá y San Miguelito.

Información en desarrollo...