La Contraloría auditará la compra de las laptops del Meduca

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La Contraloría General de la República auditará todo el proceso de compra de las computadoras portátiles que llevó a cabo el Ministerio de Educación (Meduca).

La revisión abarcará todo y la entidad advirtió en un comunicado que si surge algún elemento “que pueda revestir carácter penal”, acudirá al Ministerio Público.

Más temprano, el procurador Luis Carlos Gómez Rudy dijo que ya se investiga la compra de las computadoras, a petición de Lucy Molinar, quien el día antes renunció como ministra de Educación.

La compra de las computadoras ha sido un proceso dilatado, accidentado y cuestionado. Antes de renunciar, Molinar adjudicó la compra de 54,000 ordenadores personales, por $28.4 millones, a la empresa IS Group, que deberá entregar 54,000 ordenadores personales por un precio global de $28.4.

En varias ocasiones, intentó adquirir las laptops para las estudiantes. La última convocatoria fue en febrero de 2026. aunque 47 empresas y dos ciudadanos particulares participaron en el acto de homologación, llegado el momento solo una presentó oferta. La Contraloría investigará por qué: cuáles fueron las “circunstancias” que llevó al retiro de casi todos los participantes.

Con eso pretende determinar “si durante el proceso se garantizaron condiciones de igualdad, transparencia y libre competencia”.

El 1 de julio de 2026 , el Meduca emitió la Resolución 646, en la que declaró oficialmente desierta dicha licitación.

La auditoría también analizará las condiciones de pago establecidas originalmente y las modificaciones introducidas posteriormente -mediante adendas al pliego de cargos- para permitir “pagos parciales”. La Contraloría busca el sustento técnico y legal para promover dichos cambios.

Igualmente, se revisará si las computadoras portátiles entregadas hasta ahora tienen las especificaciones técnicas establecidas en el pliego de cargos. Si hubo alguna modificación, ¿cuál fue la razón técnica, contractual y legal invocada?

Molinar, que presentó su renuncia luego de 25 meses en el cargo, atribuyó su salida a la licitación de las laptops.

“Ha habido mucho ruido en algunos temas, particularmente en el tema de las computadoras estas. Yo prefiero hacer un paso al lado para que se investigue bien y se aclare todo y dejar paso a una nueva administración”, afirmó.

De hecho, el procurador Gómez Rudy le dijo a los periodistas que la investigación inició, porque ella se lo pidió, en una nota enviada al Ministerio Público el pasado miércoles, el mismo día que comunicó su renuncia.