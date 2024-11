La CSS se abastece de reactivos para tres meses: ¿mejorará el servicio de laboratorios?

Escuchar audio noticia

La Caja de Seguro Social (CSS) ha informado que los laboratorios clínicos de la institución están abastecidos con reactivos para al menos tres meses, lo que garantiza la realización de los estudios necesarios para los pacientes a nivel nacional.

Ladys Vega, jefa de recepción en el Centro de Distribución (CEDI) de la ciudad de Panamá, detalló que se han recibido reactivos para pruebas inmunoquímicas, químicas, serológicas, bacteriológicas y otros estudios. Estos insumos son fundamentales para asegurar resultados confiables y oportunos, tanto en los bancos de sangre como en las policlínicas y hospitales.

“Con esta entrega hemos optimizado el servicio a los usuarios, asegurando la disponibilidad de reactivos para diversas pruebas esenciales en nuestras instalaciones”, destacó Vega.

Actualmente, los reactivos están siendo distribuidos a más de 70 unidades de la CSS en todo el país, y este proceso continuará hasta el 12 de diciembre. Además, se espera la llegada de productos especializados para pruebas inmunológicas y moleculares en los próximos días, lo que fortalecerá aún más la atención a los asegurados.

A través de un comunicado de prensa, la CSS destacó que este abastecimiento responde a una necesidad prioritaria de garantizar diagnósticos oportunos en todas las áreas clínicas, ofreciendo tranquilidad a los usuarios de la institución. La CSS reafirmó su compromiso de mantener activa la cadena de suministro y en constante evaluación para evitar interrupciones en los servicios de salud.

Sin embargo, los pacientes hospitalizados o aquellos que acuden a las instalaciones de la CSS han enfrentado escasez de reactivos en los últimos meses, debido a una disputa legal entre la pasada administración de la CSS, encabezada por Enrique Lau Cortés, y la empresa proveedora Promoción Médica, S.A. (Promed).

El 23 de agosto de 2024, Promed presentó una demanda ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), solicitando la nulidad de las Resoluciones No. DNC-230-2024-D.G. y No. DNC-231-2024-D.G., relacionadas con la provisión de insumos. La Resolución No. DNC-230-2024-D.G. rescinde el contrato No. 1000603068-0812-D.G., firmado el 26 de agosto de 2019, entre la CSS y Promed para el suministro de pruebas de química general. Este contrato, por un valor de $11,982,059.57, cubría el abastecimiento de los centros de distribución en Panamá, Divisa y Chiriquí, pero fue cancelado, dejando a la CSS sin una fuente crucial de insumos.