La estación de Balboa Heights no es Patrimonio Histórico, determina MiCultura

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Ministerio de Cultura (MiCultura) determinó que la antigua estación del ferrocarril de Balboa Heights, corregimiento de Ancón, no cuenta con una declaratoria de Patrimonio Histórico, sino que corresponde a una estructura con valor cultural, en medio de la ejecución de las obras del Intercambiador Este del proyecto Cuarto Puente sobre el Canal.

El pronunciamiento forma parte de las evaluaciones técnicas y culturales realizadas conjuntamente por MiCultura, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y el Consorcio Panamá Cuarto Puente (CPCP), entidades que mantienen reuniones de trabajo y coordinación para dar seguimiento a las intervenciones previstas en esta zona.

En un comunicado, el MOP indicó que el proyecto del Cuarto Puente fue licitado hace nueve años y que el trazado del Intercambiador Este se ha mantenido sin modificaciones desde entonces.

Añadió que las obras en este sector registran aproximadamente dos años de ejecución y que, durante ese periodo, no se habían presentado observaciones o cuestionamientos sobre el alineamiento establecido para esta infraestructura.

La entidad también señaló que la antigua estación ferroviaria permanece desde hace años en estado de abandono y deterioro, rodeada de maleza y sin las condiciones adecuadas para resaltar y preservar su valor dentro de la memoria ferroviaria del país.

Ante este escenario, el MOP informó que, a través de la Unidad Coordinadora de Infraestructura Pública (UCIP), presentó formalmente ante MiCultura una propuesta para desarrollar un nuevo Museo del Ferrocarril, con el objetivo de rescatar y fortalecer el legado histórico ferroviario de Panamá.

De acuerdo con la propuesta, el museo podría ubicarse en las cercanías de la estación de la Línea 1 del Metro en Albrook y del área donde se proyecta la futura Ciudad Gubernamental.

El Intercambiador Este forma parte de las obras prioritarias del proyecto Cuarto Puente sobre el Canal, una infraestructura concebida para mejorar la conectividad entre la capital y Panamá Oeste, así como facilitar la movilidad de miles de personas que transitan diariamente por este corredor vial.