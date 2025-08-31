Panamá, 31 de agosto del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    SALUD PÚBLICA

    La estrategia de la CSS para agilizar traslados: Un solo director médico para el Complejo Hospitalario y la Ciudad de la Salud

    Aleida Samaniego C.
    La estrategia de la CSS para agilizar traslados: Un solo director médico para el Complejo Hospitalario y la Ciudad de la Salud
    Vista aérea del Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid (arriba) y el histórico Hospital Dr. Arnulfo Arias Madrid (abajo), junto al director médico, Dr. Ricardo Sandoval, quien lidera ambos centros clave del sistema de salud en Panamá. Archivo

    La actual administración de la Caja de Seguro Social (CSS) designó al médico Ricardo Sandoval como único director médico del Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid y de la Ciudad de la Salud, con el objetivo de garantizar que los traslados de pacientes entre ambas instalaciones se realicen de manera efectiva y ordenada.

    +info

    Asegurados afrontan largas esperas y mafias internas por citas en la CSS Un solo director médico en dos hospitales clave de la CSS: ¿Es viable?Hospital San Miguel Arcángel: nuevo convenio Minsa–CSS frente a falta de personal y listas de esperaPacientes denuncian demoras persistentes para obtener citas médicas en la CSS

    Marcos Young, director nacional de Servicios y Prestaciones de la CSS, señaló que en administraciones anteriores existía confusión: un médico de un hospital indicaba una cosa y otro, del segundo hospital, decía otra. Esto provocaba que los pacientes fueran enviados de un lugar a otro sin ser recibidos correctamente, lo que generaba costos adicionales y retrasos en la atención.

    Lea también: Un solo director médico en dos hospitales clave de la CSS: ¿Es viable?

    El funcionario explicó que, con esta nueva figura, el director médico verifica la necesidad del traslado, confirma la disponibilidad en la otra instalación y asegura que el paciente sea movilizado de manera eficiente, evitando que se convierta en un “pase de ping pong”.

    Una vez se normalice la situación y finalicen los procesos de construcción y mejoras en el complejo hospitalario, se designará nuevamente a un director médico para esa instalación, mientras que el doctor Sandoval permanecerá al frente de la Ciudad de la Salud.

    En cuanto a los turnos extras en semi-intensivos, Young indicó que los médicos tienen derecho a realizarlos y que el doctor Sandoval también cumple con los suyos en su especialidad, aunque en menor cantidad debido al sobresueldo que percibe como director médico.

    La estrategia de la CSS para agilizar traslados: Un solo director médico para el Complejo Hospitalario y la Ciudad de la Salud
    Sandoval también figura en la lista de médicos funcionarios asignados a turnos en las unidades semi-intensivas, especialmente los fines de semana, en el Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid.

    No obstante, mantiene todos los derechos establecidos por la normativa, al igual que cualquier otro director médico. Se reiteró que, una vez superada esta situación de emergencia, se procederá con las designaciones correspondientes.

    Young añadió que “la decisión, que se tomó en conjunto con el director general de la CSS, incluso fue llevada a la Presidencia de la República, donde fue aceptada, ya que el doctor Sandoval reúne la capacidad y cuenta con el criterio suficiente para manejar esta situación de urgencia”.

    Aleida Samaniego C.

    Editora sección sociedad

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Acuerdo con Chiquita en Panamá establece que las fincas bananeras serán operadas por terceros. Leer más
    • Juez suspende cumplimiento de pena de 32 meses de prisión a la exministra Alma Cortés. Leer más
    • Este viernes también hay Agroferias del IMA; conoce en qué provincias. Leer más
    • Anuncian el retorno de Chiquita a Panamá; Gobierno firmó memorando de entendimiento con la bananera. Leer más
    • Cinco viajeros fueron detenidos con 80 mil dólares ocultos bajo su ropa interior. Leer más
    • Jubilados y pensionados podrían recibir el pago del bono en las próximas 48 horas. Leer más
    • La Corte todavía no ha pagado por el Cadillac blindado que usó la magistrada López en febrero; está pendiente el refrendo. Leer más