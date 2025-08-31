La estrategia de la CSS para agilizar traslados: Un solo director médico para el Complejo Hospitalario y la Ciudad de la Salud

La actual administración de la Caja de Seguro Social (CSS) designó al médico Ricardo Sandoval como único director médico del Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid y de la Ciudad de la Salud, con el objetivo de garantizar que los traslados de pacientes entre ambas instalaciones se realicen de manera efectiva y ordenada.

Marcos Young, director nacional de Servicios y Prestaciones de la CSS, señaló que en administraciones anteriores existía confusión: un médico de un hospital indicaba una cosa y otro, del segundo hospital, decía otra. Esto provocaba que los pacientes fueran enviados de un lugar a otro sin ser recibidos correctamente, lo que generaba costos adicionales y retrasos en la atención.

El funcionario explicó que, con esta nueva figura, el director médico verifica la necesidad del traslado, confirma la disponibilidad en la otra instalación y asegura que el paciente sea movilizado de manera eficiente, evitando que se convierta en un “pase de ping pong”.

Una vez se normalice la situación y finalicen los procesos de construcción y mejoras en el complejo hospitalario, se designará nuevamente a un director médico para esa instalación, mientras que el doctor Sandoval permanecerá al frente de la Ciudad de la Salud.

En cuanto a los turnos extras en semi-intensivos, Young indicó que los médicos tienen derecho a realizarlos y que el doctor Sandoval también cumple con los suyos en su especialidad, aunque en menor cantidad debido al sobresueldo que percibe como director médico.

No obstante, mantiene todos los derechos establecidos por la normativa, al igual que cualquier otro director médico. Se reiteró que, una vez superada esta situación de emergencia, se procederá con las designaciones correspondientes.

Young añadió que “la decisión, que se tomó en conjunto con el director general de la CSS, incluso fue llevada a la Presidencia de la República, donde fue aceptada, ya que el doctor Sandoval reúne la capacidad y cuenta con el criterio suficiente para manejar esta situación de urgencia”.