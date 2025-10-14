La evidencia científica sobre acetaminofén y autismo desmiente a Trump

Exclusivo Suscriptores

El presidente de Estados Unidos (EUA), Donald Trump, afirmó que el consumo de acetaminofén —uno de los analgésicos más utilizados para la fiebre y el dolor— durante el embarazo “está directamente relacionado con el aumento de las tasas de trastornos del espectro autista (TEA)”. Sin embargo, el mandatario no presentó evidencia científica que respalde estas afirmaciones.

En una conferencia de prensa, acompañado por el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., reconocido abogado antivacunas, y el administrador de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, Mehmet Oz, Trump recomendó: “A menos que sea absolutamente necesario, no tomen Tylenol”, el nombre comercial en Estados Unidos del acetaminofén o paracetamol.

Hasta el momento, no existe evidencia concluyente que respalde la asociación entre el uso de acetaminofén durante el embarazo y el desarrollo de autismo en los hijos.

Los trastornos del espectro autista son un grupo de afecciones caracterizadas por dificultades en la interacción social y la comunicación, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). La agencia estima que, a nivel mundial, uno de cada 100 niños presenta autismo, aunque la prevalencia varía significativamente entre estudios y países.

Según la OMS, la evidencia científica indica que el autismo se origina por una combinación de múltiples factores, entre los que se incluyen los genéticos. Además, diversas investigaciones realizadas con distintos métodos a lo largo de muchos años han demostrado que la vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola no provoca autismo.

Los estudios que en su momento se interpretaron como indicativos de esta relación resultaron ser erróneos, y algunos de sus autores presentaban sesgos no declarados que afectaron la información que difundieron sobre sus investigaciones.

La directora del Departamento de Farmacología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá, Ivonne Torres Atencio, señaló que declaraciones como las de Trump generan desconfianza y miedo, afectando la seguridad en los tratamientos y las recomendaciones médicas. “En un grupo tan vulnerable como las mujeres embarazadas, sobre todo las primerizas, se crea incertidumbre sobre seguir o no las indicaciones de sus médicos frente a lo que dicen personas con poder político”, agregó.

Torres Atencio recomendó acudir a fuentes confiables, como autoridades locales y organismos internacionales, incluida la OMS, así como otras entidades regulatorias, como la Agencia Europea de Medicamentos. También destacó la importancia del papel de las sociedades médicas, que poseen el conocimiento técnico para orientar e informar adecuadamente a la población.

Evidencia científica

Una investigación sueca publicada en 2024 en la Revista de la Asociación Médica Estadounidense (JAMA) incluyó 2,5 millones de nacimientos entre 1995 y 2019 y utilizó datos de hermanos para ajustar factores genéticos y ambientales compartidos. El estudio no encontró ninguna relación entre la exposición al paracetamol durante el embarazo y el autismo, el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) o la discapacidad intelectual.

El análisis concluyó que no existe asociación entre este medicamento y el riesgo de autismo, TDAH o discapacidad intelectual en los hijos. Los investigadores subrayan que las asociaciones observadas en estudios previos podrían explicarse por factores de confusión y no por el efecto del medicamento.

Los hallazgos refuerzan la seguridad del acetaminofén como analgésico y antipirético durante la gestación, confirmando su utilidad para controlar dolor y fiebre sin afectar el desarrollo de los niños.

Declaraciones ‘irresponsables y peligrosas’ de Trump

Xavier Sáez-Llorens, investigador clínico y jefe del departamento de Investigación del Hospital del Niño Dr. José Renán Esquivel, calificó las declaraciones de Trump como “irresponsables y peligrosas, plagadas de desinformación”. Según Sáez-Llorens, los estudios que han intentado vincular el acetaminofén con el autismo son limitados, presentan diseños cuestionables y ofrecen resultados poco concluyentes.

El experto destacó que la investigación más amplia y metodológicamente sólida, realizada por el Instituto Karolinska de Suecia con 2.5 millones de embarazos durante 20 años, no encontró ninguna relación entre el uso de acetaminofén y el desarrollo de trastornos del espectro autista. Esto sugiere que los hallazgos previos se debieron a sesgos metodológicos y factores de confusión, y no al efecto del medicamento.

Sáez-Llorens advirtió que el principal riesgo de declaraciones como las de Trump es su impacto psicológico sobre las mujeres embarazadas. Puede generarles sentimientos de culpa, especialmente en aquellas que tienen hijos con algún trastorno del espectro autista, llevándolas a creer equivocadamente que el uso de acetaminofén durante la gestación causó la condición de sus hijos, lo cual es completamente falso.

“Por eso es fundamental educar a las mujeres embarazadas sobre los riesgos infundados que se han difundido acerca del paracetamol y el desarrollo de autismo en los niños”, enfatizó.

El especialista recordó que, más allá del medicamento, la fiebre en sí misma representa un riesgo durante la gestación. Dependiendo de la causa subyacente, la fiebre podría contribuir a complicaciones para el feto. Durante el primer trimestre, aumenta el riesgo de aborto espontáneo y malformaciones congénitas, particularmente cerebrales y de la médula espinal. En el tercer trimestre, la fiebre puede provocar parto prematuro o bajo peso al nacer, lo que resalta la importancia de tratar adecuadamente los cuadros febriles durante el embarazo.

Sáez-Llorens también expresó su preocupación por el rumbo que han tomado algunas agencias de salud de Estados Unidos, como la FDA y los CDC, históricamente referentes globales. “Se requiere mucha cautela, porque este tipo de mensajes podría tener consecuencias graves para la salud pública, no solo en EUA., sino también en nuestra región”, señaló. Subrayó la relevancia de seguir las recomendaciones de organismos que basan sus decisiones en evidencia científica sólida, como la OMS, la Agencia Europea de Medicamentos, la agencia canadiense y la SLIPE (Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica). Afortunadamente, múltiples asociaciones médicas de prestigio en Estados Unidos, como la Academia Americana de Pediatría, la Sociedad de Ginecología y Obstetricia y la IDSA (Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas), se han distanciado de la postura del gobierno estadounidense.

Finalmente, Sáez-Llorens comparó la situación de la acetaminofén con la desinformación sobre las vacunas, consideradas uno de los mayores logros de la salud pública por su contribución a la erradicación de enfermedades y la reducción de la mortalidad infantil. Campañas en redes sociales y teorías conspirativas han puesto en duda la seguridad y eficacia de las vacunas, alimentando la reticencia de algunos padres y provocando el resurgimiento de brotes de enfermedades que ya estaban controladas.