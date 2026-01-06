La Feria de las Flores y del Café abre la temporada nacional de ferias 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La temporada nacional de ferias 2026 se inicia este miércoles 7 de enero con la celebración de la edición número 53 de la Feria de las Flores y del Café de Boquete, que este año se desarrolla bajo el lema “Siempre espectacular”.

Durante los 11 días que se extiende el evento, del 7 al 18 de enero, los asistentes no solo podrán disfrutar de presentaciones artísticas y folclóricas, sino también de una amplia exhibición floral, con 37 jardines temáticos especialmente diseñados para la ocasión.

La feria es un evento que genera un gran impacto económico, atrayendo a miles de visitantes. Cortesía/ Patronato de la Feria Internacional de las Flores y del Café de Boquete

El acto inaugural está previsto para las 7:00 p.m. de este miércoles 7 de enero con la presentación del conjunto folclórico de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), los Niños Cantores de Boquete y los hermanos Sammy y Sandra Sandoval.

La feria abrirá sus puertas al público en un horario de 9:00 a.m. a 12:00 de la medianoche. El precio de entrada será de $2.50 para el público en general, $1.25 para jubilados, mientras que los niños de hasta 10 años ingresan de forma gratuita.

CALENDARIO DE FERIAS 2026

Durante el mes de enero, diversas provincias serán escenario de actividades feriales que impulsan la producción nacional, el turismo interno y la economía local. Chiriquí, Veraguas, Herrera, Panamá Oeste y Coclé acogerán ferias que reúnen a productores, artesanos, emprendedores y visitantes nacionales e internacionales.