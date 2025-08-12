La Feria Internacional del Libro de Panamá 2025 abre sus puertas con más de 500 actividades culturales y educativas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Con el lema “Tejiendo diálogos” y una programación que supera las 500 actividades para todas las edades, este lunes 11 de agosto arrancó la XXI edición de la Feria Internacional del Libro de Panamá (FIL), que se celebrará hasta el domingo 17 de agosto en el centro de convenciones Atlapa.

Durante la inauguración, Orit Btesh, presidenta de la Cámara Panameña del Libro (CAPALI), hizo un llamado a la convivencia pacífica, al respeto y al diálogo, recordando que “mientras existan libros, siempre habrá esperanza”. Btesh subrayó que invertir en educación, ciencia e innovación es clave para construir un Panamá competitivo, justo y solidario.

En esta edición, el país invitado de honor es el Reino de Marruecos, que ofrecerá un despliegue cultural y artístico con recitales de poesía, conciertos, talleres de tejido y azulejos, presentaciones gastronómicas y cuenta cuentos para niños. La embajadora marroquí, Bouchra Boudchiche, resaltó que la feria es un espacio para el intercambio cultural y la construcción de un futuro compartido.

La agenda de la FIL 2025 incluye programas como Aprendizaje al Despegue, conversatorios sobre migración, género y educación, el Corredor de Museos, congresos especializados en bibliotecología y derecho de autor, así como un pabellón interactivo de la Autoridad del Canal de Panamá.

Entre los invitados internacionales figuran autores como Alma Delia Murillo, Sofía Segovia, Walter Riso, Francisco Pérez de Antón, Nacarid Portal Arráez y Memo Plastilina. También habrá homenajes póstumos a Mario Vargas Llosa, Rafael Pernet y Morales, e Ileana Gólcher.

La programación completa de la feria está disponible en www.filpanama.org.