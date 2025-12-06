La huella de Frank Gehry en el mundo: del Guggenheim en Bilbao al Biomuseo de Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El arquitecto Frank Gehry, que murió a los 96 años en su casa de Santa Mónica (Estados Unidos), ha dejado su huella en numerosos países, en ocasiones controvertida, pero siempre espectacular. Este es el mapa de diez de sus principales obras.

1. El Museo Guggenheim de Bilbao (1997, España): Es considerado por especialistas y medios como la obra maestra del arquitecto nacido en Toronto (Canadá) y que desde los 17 años vivió en Estados Unidos.

El edificio, que según señaló The Guardian en 2017 “cambió todo” e inició una “locura global” con sus formas curvas y revestimiento de titanio, impulsó la regeneración urbana de la capital vizcaína (el llamado ‘efecto Bilbao’) y consolidó a Gehry como referente global del deconstructivismo.

Foto de archivo del arquitecto Frank Gehry, autor del edificio del museo Guggenheim Bilbao, cuando mostraba su obra a otro colega de prestigio internacional, el norteamericano Philip Jhonson. EFE

2. Walt Disney Concert Hall (2003, Los Ángeles, Estados Unidos): Como el Guggenheim de Bilbao, el auditorio se ha convertido en una de las señales de identidad de la metrópolis californiana. Además del personal diseño exterior del edificio, es considerado uno de los auditorios con mejor acústica del mundo.

3. Casa Danzante (1996, Praga, República Checa): Gehry diseñó este edificio junto con el arquitecto croata-checo Vlado Milunic en 1992 aunque se terminó en 1996, un año antes de la inauguración del Guggenheim de Bilbao. El edificio, construido por encargo del banco neerlandés ING, se caracteriza por su dualidad: una parte del edificio es estática y la otra es dinámica.

4. Fundación Louis Vuitton (2014, París, Francia): El origen del centro cultural y museo se remonta a 2001, cuando el consejero delegado del grupo LVMH, Bernard Arnault, se reunió con Gehry y le explicó sus planes para un nuevo edificio para la Fundación Louis Vuitton.

El complejo, considerado un ejemplo del deconstructivismo, fue inaugurado en 2014 por el presidente francés François Hollande y costó casi 800 millones de euros, ocho veces más que el presupuesto inicial.

5. Hotel de la Bodega Marqués de Riscal (2006, Elciego, España): Este hotel de lujo es parte del complejo de la Bodega Marqués de Riscal y sigue las líneas que el arquitecto aplicó a su museo bilbaíno. Inaugurado en 2006, es su segundo gran proyecto en España y también se ha convertido en un atractivo turístico.

El Museo Guggenheim Bilbao, diseñado por el arquitecto Frank O. Gehry. EFE/Txema Fernández

6. 8 Spruce Street (2011, Nueva York, Estados Unidos): Este rascacielos de apartamentos está situado en el distrito financiero de Manhattan, en Nueva York, y anteriormente se conocía como Torre Beekman. El rascacielos tiene 76 pisos y 265 metros de altura.

7. Stata Center (2004, Cambridge, Estados Unidos): Es un centro académico construido para el Massachusetts Institute of Technology (MIT) que se inauguró en 2004 y se caracteriza por dos estructuras diferenciadas que dividen el edificio a partir del cuarto piso: Gates Tower y Dreyfoos Tower.

8. Museum of Pop Culture (2000, Seattle, Estados Unidos): El museo, inicialmente conocido como Experience Music Project, está dedicado a la cultura popular contemporánea, y es una iniciativa del cofundador de Microsoft, Paul Allen.

Gehry aplicó la misma técnica utilizada en Bilbao, con una construcción externa metálica. Pero a diferencia del Guggenheim, su diseño fue criticado y el periódico The Telegraph lo incluyó en su listado de peores edificios.

9. Museo de Arte Weisman (1993, Minneapolis, Estados Unidos): El edificio es un antecedente del lenguaje estilístico que Gehry desarrollaría cuatro años después en Bilbao, con el uso de metal y volúmenes fragmentados.

El Walt Disney Concert Hall en Los Ángeles el 21 de octubre de 2003. EPA

10. Biomuseo (2014, Ciudad de Panamá, Panamá): Es la única obra del arquitecto en Latinoamérica. Está centrado en la biodiversidad e historia natural panameña. Concebida en 1999, el edificio atrae a numerosos turistas cada año, con sus paneles de colores vivos que contrastan con el tono metálico de otras de sus obras más conocidas.