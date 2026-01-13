La influenza y el virus sincitial circulan de manera simultánea en Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.



La influenza y el virus respiratorio sincitial (VSR) lideran actualmente el número de casos en Panamá. Ambos virus, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), circulan de forma simultánea, de acuerdo con su más reciente alerta epidemiológica.

En la alerta emitida el 9 de enero, la OPS recomendó a los países de las Américas mantenerse vigilantes y fortalecer la preparación de los servicios de salud ante esta circulación simultánea, ya que podría generar una mayor presión sobre hospitales y centros de salud.

En la región, la positividad por influenza se mantiene por encima del 10% en el hemisferio norte, con incrementos sostenidos en América del Norte y América Central, y niveles cercanos al 20% en el Caribe, donde predomina la circulación de influenza A(H3N2).

El más reciente informe epidemiológico del Ministerio de Salud (Minsa) detalla que la influenza alcanzó una positividad del 29.7%, superando el umbral de alerta y mostrando una tendencia al alza. En la semana epidemiológica No. 52 (del 21 al 27 de diciembre) se confirmaron cuatro defunciones y se actualizó una muerte correspondiente a la semana No. 49 (del 30 de noviembre al 6 de diciembre), lo que eleva a 114 el total de fallecimientos registrados en 2025.

Del total de defunciones, el 85.1% de las personas no estaba vacunado contra la influenza, mientras que el 92.1% presentaba factores de riesgo, como edad avanzada, enfermedades metabólicas y cardiovasculares, inmunosupresión y afecciones respiratorias crónicas.

En tanto, el VSR registró una positividad del 23%, por encima del umbral estacional y de la curva epidémica. Este virus continúa afectando principalmente a niños pequeños y es una de las principales causas de infecciones respiratorias en este grupo etario.

El jefe nacional de Epidemiología del Minsa, Blas Armién, hizo un llamado a la población a reforzar las medidas de prevención y a acudir oportunamente a los servicios de salud, especialmente en el caso de niños pequeños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

“La circulación simultánea de influenza y VSR es un desafío que requiere priorizar la vacunación —que protege contra los casos graves que pueden requerir hospitalización— y mantener una vigilancia estrecha que permita actuar a tiempo para prevenir brotes mayores y evitar la saturación de los hospitales”, explicó Marc Rondy, asesor regional en epidemiología de enfermedades con potencial epidémico y pandémico de la OPS.

La OPS subraya que estudios interinos muestran que las vacunas actuales contra la influenza son efectivas para prevenir hospitalizaciones, con una efectividad del 30 % al 40 % en adultos y de hasta un 75% en niños. Por ello, insta a los países a alcanzar altas coberturas de vacunación, especialmente en grupos prioritarios como niños, mujeres embarazadas, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Finalmente, la OPS recordó a la población que medidas como vacunarse contra la influenza, lavarse las manos con frecuencia, cubrirse la boca al toser o estornudar, usar mascarilla en lugares cerrados cuando se presentan síntomas y permanecer en casa ante fiebre o signos respiratorios son acciones simples y efectivas para proteger la salud propia y la de los demás, especialmente la de niños pequeños y adultos mayores.