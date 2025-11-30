‘La leche y la galleta del Meduca serán panameñas’: la postura de Mulino

Exclusivo Suscriptores

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, anunció que la producción del vaso de leche y de la galleta nutricional que se distribuyen en las escuelas públicas del país será realizada por productores panameños, como parte del Programa de Alimentación Escolar que impulsa el Ministerio de Educación (Meduca).

La decisión, según el mandatario, responde a la necesidad de proteger la cadena productiva nacional y asegurar que los recursos estatales generen beneficios directos en las comunidades rurales que dependen de estas actividades.

Mulino adelantó que solicitó a la ministra de Educación Lucy Molinar iniciar, desde este lunes 1 de diciembre, la evaluación de la próxima licitación del programa, con el fin de garantizar que la producción nacional sea priorizada en el proceso.

“Yo le puse ayer un mensaje a la ministra para empezar a evaluar el lunes esa licitación. Es una gran cosa el vaso de leche y la galleta nutricional que impulsa el Meduca, pero no voy a permitir que esa licitación afecte a productores panameños que producen la leche, el maíz y mucho más”, declaró el presidente durante su conferencia semanal.

La medida surge en un contexto de creciente preocupación dentro del sector agropecuario, especialmente entre los productores de leche, maíz y alimentos procesados, quienes han abastecido durante años este programa dirigido a estudiantes de preescolar, primaria y zonas de difícil acceso.

De acuerdo con el Gobierno, la revisión del proceso de contratación pública busca garantizar que la inversión estatal fortalezca la producción local, dinamice la economía rural y asegure alimentos frescos y nutritivos para los estudiantes.

En los próximos días, el Meduca deberá definir los lineamientos técnicos y administrativos de la convocatoria, bajo un esquema que priorice la participación de empresas, cooperativas y productores nacionales.

Paralelamente, los distintos capítulos regionales de la Asociación Nacional de Ganaderos (Anagan) se reunieron el pasado 26 de noviembre en Chitré para analizar la situación que enfrenta actualmente el sector lechero, tras conocerse las primeras propuestas del Meduca sobre el suministro del vaso de leche en los centros escolares.

Durante el encuentro, los productores discutieron los posibles efectos de sustituir los lácteos nacionales por alternativas importadas o por formulaciones que no utilicen leche fresca.

Los ganaderos advirtieron que cualquier cambio en el programa escolar tendría repercusiones significativas en toda la cadena productiva, que ya enfrenta dificultades debido al aumento de los costos de producción y a la baja en la demanda.

La merienda escolar incluye leche y galletas, adicional a la crema nutricional que se distribuye en los comedores de los centros educativos. Cortesía

Según explicaron representantes del gremio, no se trata únicamente de un tema económico, sino también del impacto social en las miles de familias que dependen de esta actividad.

El presidente de Anagan, Samuel Vernaza, señaló que las declaraciones del presidente Mulino brindan un grado de confianza al sector, pero enfatizó que aún mantienen una postura de vigilancia.

“Ayer tuvimos una reunión anual de Anagan en la provincia de Herrera, donde todos los miembros de las 10 provincias estamos sumamente preocupados por esta situación. Ya nos estamos preparando con un comunicado porque no podemos permitir eso. Solicitamos que, en el área de Bocas del Toro, si la leche y la nutrición van a ser a través de la crema, sea con leche evaporada nacional, tal como lo establece la legislación panameña”, indicaron los representantes del gremio.

Anagan insiste en que el momento es crítico para el agro y, especialmente, para la producción lechera, pero subraya que la actividad se mantiene viva gracias al trabajo de familias que han sostenido sus fincas durante generaciones.

Los productores esperan que el Gobierno cumpla su promesa de proteger la producción local y que el Programa de Alimentación Escolar continúe siendo una herramienta de apoyo tanto para los estudiantes como para el sector agropecuario que lo abastece.