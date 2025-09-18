Panamá, 19 de septiembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    ENTIDAD

    La Lotería anuncia cambio de fecha del Gordito del Zodíaco

    José González Pinilla
    La Lotería anuncia cambio de fecha del Gordito del Zodíaco
    Billeteros en la Lotería Nacional de Beneficencia. Foto Yaritza Mojica

    El sorteo del Gordito del Zodíaco previsto para el viernes 26 de septiembre de 2025 cambiará de fecha.

    La Lotería Nacional de Beneficencia (LBN) informó que ahora se jugará el próximo viernes 3 de octubre en el horario regular de las 3:00 p.m.

    De acuerdo a la institución, la razón del cambio obedece al análisis del equipo operativo de la LBN, que determinó que modificar la fecha “brinda mayores posibilidades de comercialización” de los billetes de lotería y favorece a los vendedores.

    José González Pinilla

    Editor

    LAS MÁS LEÍDAS

    • ‘No vivo con mi marido desde hace 15 años y todavía estamos felizmente casados’: las parejas LAT, el nuevo concepto que está en aumento en el mundo. Leer más
    • Calendario del PASE-U 2025: cuándo será el segundo pago y cómo se entregará. Leer más
    • Copa Airlines anuncia puestos de empleo: conoce las vacantes disponibles y requisitos para postularse. Leer más
    • Fechas confirmadas para el Panama Black Weekend 2025. Leer más
    • Sala Tercera de la Corte no admite demanda de indemnización del Suntracs contra la Caja de Ahorros. Leer más
    • Aduanas descubre presunto centro de contrabando en La Locería. Leer más
    • Tren Panamá-David-Frontera: Panamá y Francia firman declaración de intención para el desarrollo de la obra. Leer más