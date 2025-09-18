La Lotería anuncia cambio de fecha del Gordito del Zodíaco

El sorteo del Gordito del Zodíaco previsto para el viernes 26 de septiembre de 2025 cambiará de fecha.
La Lotería Nacional de Beneficencia (LBN) informó que ahora se jugará el próximo viernes 3 de octubre en el horario regular de las 3:00 p.m.
De acuerdo a la institución, la razón del cambio obedece al análisis del equipo operativo de la LBN, que determinó que modificar la fecha “brinda mayores posibilidades de comercialización” de los billetes de lotería y favorece a los vendedores.
📌Comunicado sobre el cambio de fecha del Gordito del Zodiaco. pic.twitter.com/rxc3007plJ— Lotería Nacional Pmá (@lnbpma) September 18, 2025