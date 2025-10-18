La Lotería Nacional confirma calendario y horario para sorteos de noviembre

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Lotería Nacional de Beneficencia confirmó el calendario y horario de los sorteos para el mes de noviembre, tomando en cuenta los días festivos por las fiestas patrias.

La Lotería informó que no habrá mayores cambios en los sorteos de los miércoles y domingos, que, en su mayoría, se jugarán de forma normal.

El sorteo del domingo 2 de noviembre, Día de los Difuntos, se realizará de forma regular.

En tanto, el sorteo del miércoles 5 de noviembre, día nacional por fiestas patrias, se reprogramó para el jueves 6, a las 3:00 p.m.

Por otro lado, la Lotería confirmó que el sorteo del Gordito del Zodíaco se llevará a cabo el viernes 21 de noviembre.

Regularmente, este sorteo se realiza el último viernes de cada mes, pero este año cae el 28 de noviembre, fecha que se celebra la independencia de Panamá de España.