La Luna de las Flores iluminará el cielo este 1 de mayo ¿se verá en Panamá?

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La noche de este viernes 1 de mayo de 2026, el cielo ofrecerá uno de los espectáculos astronómicos más llamativos del calendario: la Luna Llena de las Flores, visible en todo el territorio panameño.

Este fenómeno alcanzará su punto máximo a las 11:23 p.m., aunque podrá apreciarse poco después de la puesta del sol, cuando el satélite natural comience a elevarse por el horizonte este.

El nombre “Luna de las Flores” tiene su origen en la tribu algonquina, asentada en regiones del sureste de Canadá y el noreste de Estados Unidos, según National Geographic.

La denominación hace referencia a la abundante floración que caracteriza el mes de mayo en el hemisferio norte y fue popularizada por publicaciones como El Almanaque del Granjero, ampliamente difundido en comunidades rurales norteamericanas.

Campos de tulipanes de Tulleys en St Albans, Hertfordshire, Gran Bretaña. EFE

A lo largo de la historia, distintas culturas han asignado nombres similares a esta lunación. Para pueblos indígenas como los dakota e iakota era la “Luna de la Siembra” o de las “Hojas Verdes”; los cree la llamaban “Luna del Brote” o “de la Rana”, mientras que los mohawk la conocían como la “Gran Hoja” y los choctaw como la “Luna de la Morera”.

En Europa, los celtas la denominaban “Luna de la Liebre” o “de la Hierba”, y en otras regiones se le conocía como “Luna de Leche”. En contraste, en el hemisferio sur esta luna marcaba la llegada de los primeros fríos, con nombres como “Luna del Cazador” o “Luna de la Escarcha”.

Más allá de su valor cultural, algunas tradiciones espirituales identifican esta lunación como la “luna de Wesak”, considerada un momento simbólico de renovación. Según estas creencias, coincide con hitos clave en la vida de Gautama Buda —fundador del budismo, una de las principales tradiciones religiosas y filosóficas del mundo—, como su nacimiento, su iluminación y su tránsito final.

Pintura que ilustra el nacimiento del Buda Gautama emergiendo por un costado de la reina Mayadeví. Ilustración del Sutra Astasahasrika Prajnaparamita, manuscrito en sánscrito con caracteres ranjana.

Mayo del 2026 será inusual desde el punto de vista astronómico, ya que tendrá dos lunas llenas: la del 1 de mayo y otra el 31 de mayo, conocida como “Luna Azul”.

De acuerdo con la NASA, este fenómeno ocurre porque el ciclo lunar dura aproximadamente 29 días, lo que permite que en meses de 30 o 31 días coincidan dos fases completas. Este tipo de evento se registra cada dos años y medio aproximadamente.

El ciclo lunar y las fases de la Luna. Generado con IA

La Luna podrá observarse a simple vista, aunque el uso de binoculares permite apreciar con mayor detalle su superficie.

Para una mejor experiencia, se recomienda ubicarse en lugares elevados, con horizonte despejado y baja contaminación lumínica, como playas, áreas rurales o zonas alejadas del centro urbano.