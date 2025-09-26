La Navidad en Aeropuerto de Tocumen volverá a estar a cargo de Disaroca Group

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La empresa Disaroca Group, S.A. se encargará de vestir de luces y adornos los aeropuertos administrados por Tocumen, S.A. durante la temporada navideña de 2025, tras ganar la licitación por 84,991 dólares, un monto inferior al precio de referencia, fijado en 95,500 dólares.

El acto público se realizó en agosto y solo esta compañía presentó oferta para la instalación y desmontaje de estructuras decorativas e iluminación en el Aeropuerto Internacional de Tocumen y otras terminales del país.

En 2024, Disaroca Group también decoró el aeropuerto, con un contrato directo por 74,867 dólares. Es el segundo año consecutivo en que la firma asume este proyecto.

Áreas de intervención

El contrato contempla la decoración de puntos clave del Aeropuerto Internacional de Tocumen, entre ellos el ventanal y pasillos del muelle norte, el conector entre las terminales 1 y 2, las áreas de acceso de ambas terminales, la rotonda frente a Mercato T2, los satélites A y B, el centro de información, la recepción principal, la gerencia general y el salón diplomático.

También se incluye la colocación de un árbol de cinco metros de altura en la terminal de carga de Tocumen, así como árboles de dos metros por dos y ornamentos adicionales en los aeropuertos internacionales Scarlett Martínez (Río Hato), Enrique Malek (Chiriquí), Enrique A. Jiménez (Colón) y Panamá Pacífico.

Los espacios deberán contar con árboles navideños decorados de hasta ocho metros, arcos temáticos transitables con logotipo personalizado, telas tipo carpa de circo, cajas de regalo iluminadas, figuras temáticas —como leones, estrellas y rueda de la fortuna—, alfombras de alto tráfico, follajes y guirnaldas con luces LED.

Calendario de trabajo

El servicio comenzará el 17 de noviembre de 2025, con labores exclusivamente nocturnas, dice el pliego de cargos. El encendido oficial está programado para el 1 de diciembre y el desmontaje se completará el 7 de enero de 2026.

Ahora, el contratista deberá presentar los diseños y renders de cada espacio, detallar los elementos decorativos y coordinar con Tocumen, S.A. la logística de instalación nocturna, “garantizando el cumplimiento de las normas de seguridad aeroportuaria y la entrega en los plazos establecidos”, agrega el pliego.