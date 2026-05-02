La panameña que aprende en España a tratar el cáncer con mayor precisión

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La médica panameña Amarilis Salado se forma en España en nuevas técnicas de radioterapia contra el cáncer, durante su especialización en Oncología Radioterápica. Su objetivo es aportar estos conocimientos al sistema de salud en Panamá.

Amarilis Salado cursa el cuarto año de la especialización en Oncología Radioterápica del Instituto Oncológico Nacional (ION) y, en medio de ese proceso formativo, ha dado un paso decisivo en su carrera: continuar su entrenamiento en España, donde la atención al cáncer avanza de la mano de tecnologías de alta precisión y una práctica clínica intensiva.

Desde la Clínica Universidad de Navarra, en Pamplona, la médica panameña se integra al trabajo diario de un servicio oncológico que combina formación académica, planificación de tratamientos y atención directa a pacientes. Allí, la radioterapia no se entiende como un procedimiento rígido, sino como un abordaje que se ajusta con precisión a cada caso.

En este proceso, Salado ha alcanzado un hito relevante. Se convirtió en la primera especialista panameña en incorporarse a un programa formativo en esta institución, un hecho que la Universidad de Navarra destaca como un precedente para la formación internacional en oncología radioterápica del país.

“Implica una gran responsabilidad, no solo por el crecimiento profesional, sino por lo que significa contribuir a una especialidad que aún está en desarrollo en Panamá”, explica en conversación con La Prensa.

Su entrenamiento está centrado en el uso del MR Linac, un sistema de radioterapia que integra resonancia magnética en tiempo real para adaptar el tratamiento durante cada sesión. Esta tecnología permite observar el comportamiento del tumor en el momento y ajustar la terapia con un nivel de precisión que cambia la dinámica clínica tradicional.

Amarilis Salado, residente de cuarto año de la especialidad de Oncología Radioterápica del Instituto Oncológico Nacional (ION). Foto/Cortesía

Salado describe esta etapa como un punto de inflexión en su formación. “Ha sido extraordinariamente enriquecedora. Me ha permitido trabajar con una de las tecnologías más avanzadas en radioterapia a nivel mundial”, señala. Según explica, el principal cambio está en la capacidad de tomar decisiones más precisas durante el tratamiento, lo que redefine la manera de abordar el cáncer.

Durante su estancia, participa en la planificación de terapias, la interpretación de imágenes en tiempo real y la toma de decisiones clínicas bajo supervisión, siempre en coordinación con un equipo multidisciplinario que integra físicos médicos, oncólogos y técnicos especializados.

La experiencia también le ha permitido observar diferencias entre la práctica médica en Panamá y en centros de alta especialización en Europa. Más que una brecha en la formación, sostiene que las diferencias están marcadas por la infraestructura disponible y el volumen de casos complejos para entrenamiento. “La formación en Panamá es sólida, y esta experiencia complementa ese conocimiento con nuevas herramientas y enfoques”, afirma.

En las próximas semanas, la doctora continuará su formación en la Unidad de Protonterapia en Madrid, una de las modalidades más avanzadas en el tratamiento del cáncer a nivel mundial. Este tipo de terapia utiliza haces de protones para atacar tumores con mayor precisión y menor afectación a los tejidos sanos.

En este centro también se han atendido pacientes provenientes de Panamá, lo que refuerza el vínculo entre ambas realidades médicas y evidencia el acceso progresivo de pacientes nacionales a tratamientos especializados en el exterior.

“Poder conocer esta modalidad de tratamiento amplía mi visión sobre las opciones terapéuticas disponibles”, explica. Su expectativa es que, en el futuro, este tipo de tecnologías pueda incorporarse al sistema de salud panameño.

Una formación con propósito de retorno

Más allá del aprendizaje técnico, Salado tiene claro el objetivo que guía esta etapa: regresar a Panamá con herramientas que aporten al fortalecimiento de la oncología en el país.

Su meta es aplicar técnicas de radioterapia de alta precisión y contribuir a la incorporación de nuevas tecnologías en centros como la Ciudad de la Salud, además de apoyar la formación de nuevos especialistas. “Es una especialidad que está en constante evolución y combina tecnología con un componente humano muy importante”, señala.

Originaria de la ciudad de Panamá, estudió en el Saint George International School of Panama y posteriormente Medicina en la Universidad de Panamá. Su decisión de especializarse en Oncología Radioterápica surgió de la convergencia entre ciencia, tecnología y el impacto humano del tratamiento del cáncer.

Hoy, su trayectoria refleja el camino de una nueva generación de médicos panameños que se forman fuera del país, pero con la mirada puesta en el sistema de salud que los espera de regreso.

En paralelo a su formación, la doctora recibe el respaldo de la Fundación Martha Stella Clement de Vallarino, que otorga apoyos para especializaciones médicas y permite sostener este tipo de estancias internacionales.

Un contexto que presiona al sistema de salud

La historia de Salado se desarrolla en un país donde el cáncer continúa siendo uno de los principales desafíos sanitarios. Cada año se registran miles de nuevos diagnósticos y el sistema de salud enfrenta una demanda creciente de servicios oncológicos, desde consultas hasta tratamientos de alta complejidad como radioterapia y quimioterapia.

En ese escenario, la preparación de especialistas adquiere un valor estratégico. No solo responde al desarrollo profesional individual, sino también a la necesidad de fortalecer la capacidad del país para atender una enfermedad que impacta de forma directa a miles de familias.

La experiencia de Amarilis Salado se inscribe así en una generación de médicos que buscan formarse en el exterior sin perder de vista el punto de retorno: un sistema de salud que demanda cada vez más conocimiento especializado, tecnología y recursos humanos preparados para enfrentar uno de los retos más complejos de la medicina actual.