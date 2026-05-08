La pastilla que previene el VIH no protege contra otras ITS, según estudio científico

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El uso de la profilaxis preexposición (PrEP) ha reducido el riesgo de VIH en Panamá, pero un estudio panameño confirma que no previene otras infecciones de transmisión sexual.

El uso de la profilaxis preexposición (PrEP), considerada una de las estrategias más efectivas para prevenir el virus de inmunodeficiencia humana (VIH), ha transformado el enfoque de la prevención en salud pública.

La eficacia, de la píldora, puede alcanzar hasta el 99% cuando se utiliza correctamente, ha permitido reducir de forma significativa el riesgo de infección. Sin embargo, este avance convive con una realidad menos visible: su impacto no se extiende con la misma eficacia a otras infecciones de transmisión sexual (ITS).

Un estudio reciente realizado en Panamá advierte sobre esta brecha. La investigación, titulada Factores asociados a la presencia de infecciones de transmisión sexual en usuarios de terapia de preexposición contra el virus de inmunodeficiencia humana en el Centro de Salud de El Chorrillo —una de las 12 instalaciones del país donde se ofrece gratuitamente esta terapia preventiva—, fue desarrollada por el médico Eloy Torres, de la Caja de Seguro Social, con el asesoramiento de la doctora Fermina Chamorro, del Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud (Icges).

El análisis, basado en 172 personas usuarias de PrEP —una muestra limitada, pero reveladora—, apunta a un patrón que inquieta a especialistas: las infecciones de transmisión sexual siguen en aumento en esta población. La sífilis lidera los diagnósticos, con una prevalencia de 79.8%, seguida de la gonorrea (11.1%) y del propio VIH (7.1%). Los datos evidencian que, incluso en contextos de prevención, el riesgo de adquirir otras infecciones se mantiene elevado.

El hallazgo central es claro: la PrEP protege contra el VIH, pero no frente a otras ITS. Esta limitación, combinada con cambios en el comportamiento sexual, está configurando un nuevo escenario que desafía las estrategias tradicionales de prevención.

Uno de los fenómenos que ayuda a explicar esta tendencia es la denominada “compensación de riesgo”. Según los investigadores, algunas personas, al sentirse protegidas frente al VIH, tienden a relajar otras medidas de prevención, como el uso del preservativo. Esto incrementa la exposición a infecciones como sífilis, gonorrea o clamidia.

“El problema no es la PrEP, sino cómo se está utilizando en la práctica”, advierte Torres. “Es altamente efectiva, pero no sustituye otras medidas. Sin educación y sin cambios en la conducta, el riesgo simplemente se desplaza”.

El estudio también identifica factores asociados a la aparición de ITS. Entre ellos destacan el sexo masculino, la multiplicidad de parejas sexuales, el uso inconsistente del condón y el estado civil soltero. En particular, no utilizar preservativo de forma regular incrementa más de cinco veces la probabilidad de contraer una infección.

Otro dato relevante es la concentración de casos en hombres que tienen sexo con hombres, quienes representan el 81.9% de la muestra. Esta tendencia coincide con patrones observados a nivel regional, donde esta población enfrenta mayor vulnerabilidad frente a las ITS, tanto por factores sociales como por dinámicas de acceso a servicios de salud.

Coinfecciones en la población estudiada

La investigación también documenta la presencia de coinfecciones —casos en los que una persona presenta más de una ITS de forma simultánea—, especialmente combinaciones de sífilis con VIH o gonorrea. Estas situaciones no solo complican el tratamiento, sino que también pueden agravar el pronóstico clínico.

En poblaciones específicas, como los grupos indígenas, se observó una asociación significativa con la presencia de ITS, aunque con baja representación en la muestra. Este resultado apunta a la necesidad de fortalecer el acceso a servicios de salud y adaptar las estrategias de prevención a contextos culturales diversos.

En contraste, variables como la edad, el nivel educativo, el trabajo sexual o el consumo de sustancias no mostraron una relación estadísticamente significativa con la aparición de infecciones, lo que refuerza la idea de que el comportamiento sexual sigue siendo el principal factor de riesgo.

Los hallazgos plantean un desafío directo para el sistema de salud panameño. Si bien la PrEP continúa siendo una herramienta clave en la lucha contra el VIH, su implementación requiere un enfoque más integral que combine educación sexual, promoción del uso del condón y seguimiento clínico continuo.

Acceso a la PrEP

En Panamá, el acceso a la PrEP forma parte de las políticas públicas de salud. Según el Ministerio de Salud (Minsa), actualmente existen 12 centros que ofrecen este tratamiento de manera gratuita en nueve regiones del país, entre ellas la Región Metropolitana, Panamá Oeste, Chiriquí, Bocas del Toro, Veraguas, Herrera, Coclé y Panamá Norte.

El tratamiento consiste en la administración de medicamentos antirretrovirales antes de una posible exposición al virus, con el objetivo de impedir que el VIH se establezca en el organismo. Su eficacia, respaldada por la Organización Mundial de la Salud, representa uno de los avances más importantes en prevención en las últimas décadas.

Carlos Chávez, jefe de la Sección de ITS/VIH/sida del Minsa, explicó que la PrEP está dirigida principalmente a personas con alto riesgo de adquirir el virus. “Se orienta a quienes tienen múltiples parejas sexuales o no utilizan preservativo de manera constante, así como a poblaciones clave como hombres que tienen sexo con hombres, mujeres transgénero y trabajadoras sexuales”, indicó.

A pesar de su disponibilidad, la cobertura del programa sigue siendo limitada. Más de 3,000 personas han accedido al tratamiento desde su implementación, mientras que unas 1,800 se mantienen actualmente en seguimiento, según cifras oficiales.

El contexto epidemiológico refuerza la importancia de estas estrategias. Durante 2025, el Minsa reportó 1,750 nuevos casos de VIH en el país, con mayor concentración en la Región Metropolitana y la comarca Guna Yala. De estos, aproximadamente 1,300 corresponden a hombres.

En total, unas 24,400 personas viven con VIH en Panamá, de las cuales cerca de 22,000 reciben tratamiento antirretroviral. Para las autoridades sanitarias, estos datos evidencian la necesidad de fortalecer tanto la prevención como el diagnóstico temprano.

Sin embargo, los especialistas coinciden en que la respuesta no puede centrarse únicamente en el acceso a medicamentos. La prevención del VIH y de otras ITS requiere intervenciones más amplias que incluyan información, educación y cambios sostenidos en las conductas de riesgo.

La PrEP, insisten, no es una solución aislada. No previene infecciones como gonorrea, clamidia, herpes, tricomoniasis o sífilis, por lo que el uso del preservativo sigue siendo una herramienta esencial.

El reto, entonces, no es solo ampliar la cobertura del tratamiento, sino lograr que su uso esté acompañado de prácticas seguras. En un escenario en el que las ITS continúan en aumento, la prevención ya no depende únicamente de una intervención médica.

Porque, aunque el VIH pueda prevenirse con una pastilla, la salud sexual sigue dependiendo —en gran medida— de decisiones que se toman fuera del consultorio.