La pollera blanca se luce en desfile de la Feria Internacional de David

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Este sábado 14 de marzo se realizó el Gran Desfile de la Pollera Blanca y la Camisilla en el marco de la Feria Internacional de David 2026, Chiriquí, una actividad que resaltó la elegancia, el folclore y la identidad panameña.

El desfile inició a las 5:00 p.m. desde la sede de Morgan & Morgan, en la avenida Central de David, recorriendo las calles del distrito con la participación de delegaciones folclóricas, portadoras de la tradicional pollera blanca y la camisilla, símbolos del vestuario típico panameño.

Desfile de la pollera blanca en David, Chiriquí. Foto: Anel Asprilla

Durante la tarde, residentes y visitantes disfrutaron de una jornada dedicada a exaltar las tradiciones culturales.

La Feria Internacional de David abrió sus puertas el 12 de marzo de 2026 para celebrar su versión número 69, consolidándose como uno de los eventos feriales más importantes de Panamá.

La actividad se extenderá hasta el 22 de marzo en la ciudad de David y reúne durante diez días una amplia oferta de actividades culturales, comerciales y agropecuarias.

Los organizadores prevén que más de 300 mil personas visiten el recinto ferial.

Desfile de la pollera blanca en David, Chiriquí. Foto: Anel Asprilla

Desfile de la pollera blanca en David, Chiriquí. Foto: Anel Asprilla

Desfile de la pollera blanca en David, Chiriquí. Foto: Anel Asprilla

Desfile de la pollera blanca en David, Chiriquí. Foto: Anel Asprilla