La Prensa gana dos premios en el Fórum de Periodistas

El Fórum de Periodistas de Panamá celebró este jueves 21 de mayo su gala anual de entrega de premios, donde La Prensa fue galardonada en dos categorías, además de recibir dos menciones honoríficas.
El premio a Mejor Fotografía Periodística fue otorgado a Isaac Ortega por su imagen titulada “Piedad en el asfalto”, captada en el marco de las protestas en la ciudad de Panamá contra las reformas a la Ley de la Caja de Seguro Social.
A su vez, el premio a Mejor Reportaje fue para “Despojo impune”, de María Sol Lauría Paz, realizado en conjunto con la revista Concolón y La Prensa.
La periodista de la Unidad Investigativa de La Prensa, Ereida Prieto-Barreira, obtuvo una mención honorífica con su trabajo “Gobierno otorga contrato de $37 millones a empresas con vínculos a red de espionaje Pegasus”.
Asimismo, la periodista Sabrina Bacal recibió una mención honorífica por su columna de opinión “No son cuentos chinos”, en la que realiza un análisis sobre la relación entre Panamá y China en medio de las tensiones internacionales del momento.
Ganadores de otras categorías:
Mejor cobertura noticiosa: Juan Alberto Cajar B., La Estrella de Panamá
Mejor crónica: Daniel Molina, Revista Concolón
Mejor entrevista: Leonardo Grinspan, Radio Panamá
Premio Fernando Eleta Casanova: Cristian Francisco Robles Camarena, Radio Hogar
Mejor trabajo en periodismo especializado: Milagros Córdova y Roberto Zambrano, Telemetro
Mejor investigación periodística: Mary Triny Zea Cornejo, La Estrella de Panamá
Mejor caricatura: Benjamín Samudio (Benji), Al Día Panamá
Mejor pódcast: Claudya Carolina Morales Meléndez, TVN Radio
Gran Premio 2026: María Sol Lauría Paz y María Teresa Ronderos, Revista Concolón