La Prensa gana dos premios en el Fórum de Periodistas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Fórum de Periodistas de Panamá celebró este jueves 21 de mayo su gala anual de entrega de premios, donde La Prensa fue galardonada en dos categorías, además de recibir dos menciones honoríficas.

El premio a Mejor Fotografía Periodística fue otorgado a Isaac Ortega por su imagen titulada “Piedad en el asfalto”, captada en el marco de las protestas en la ciudad de Panamá contra las reformas a la Ley de la Caja de Seguro Social.

Ganador del premio a mejor fotografía periodística titulada "piedad en el asfalto". Foto: LP/Alexander Arosemena

A su vez, el premio a Mejor Reportaje fue para “Despojo impune”, de María Sol Lauría Paz, realizado en conjunto con la revista Concolón y La Prensa.

Edición numero 30 de los Premios Nacionales de Periodismo, Forum 2026. 21 de mayo de 2026. Foto: LP/ Alexander Arosemena

La periodista de la Unidad Investigativa de La Prensa, Ereida Prieto-Barreira, obtuvo una mención honorífica con su trabajo “Gobierno otorga contrato de $37 millones a empresas con vínculos a red de espionaje Pegasus”.

Edición numero 30 de los Premios Nacionales de Periodismo, Forum 2026. 21 de mayo de 2026. Foto: LP/ Alexander Arosemena

Asimismo, la periodista Sabrina Bacal recibió una mención honorífica por su columna de opinión “No son cuentos chinos”, en la que realiza un análisis sobre la relación entre Panamá y China en medio de las tensiones internacionales del momento.

Ganadores de otras categorías:

Mejor cobertura noticiosa: Juan Alberto Cajar B., La Estrella de Panamá

Mejor crónica: Daniel Molina, Revista Concolón

Mejor entrevista: Leonardo Grinspan, Radio Panamá

Premio Fernando Eleta Casanova: Cristian Francisco Robles Camarena, Radio Hogar

Mejor trabajo en periodismo especializado: Milagros Córdova y Roberto Zambrano, Telemetro

Mejor investigación periodística: Mary Triny Zea Cornejo, La Estrella de Panamá

Mejor caricatura: Benjamín Samudio (Benji), Al Día Panamá

Mejor pódcast: Claudya Carolina Morales Meléndez, TVN Radio

Gran Premio 2026: María Sol Lauría Paz y María Teresa Ronderos, Revista Concolón

Edición numero 30 de los Premios Nacionales de Periodismo, Forum 2026. 21 de mayo de 2026. Foto: LP/ Alexander Arosemena