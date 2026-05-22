Panamá, 22 de mayo del 2026

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    Reconocimiento

    La Prensa gana dos premios en el Fórum de Periodistas

    Itzaly Pérez Garita
    La Prensa gana dos premios en el Fórum de Periodistas
    Foto ganadora del premio a mejor fotografía periodística titulada "Piedad en el asfalto". Foto: Isaac Ortega

    El Fórum de Periodistas de Panamá celebró este jueves 21 de mayo su gala anual de entrega de premios, donde La Prensa fue galardonada en dos categorías, además de recibir dos menciones honoríficas.

    El premio a Mejor Fotografía Periodística fue otorgado a Isaac Ortega por su imagen titulada “Piedad en el asfalto”, captada en el marco de las protestas en la ciudad de Panamá contra las reformas a la Ley de la Caja de Seguro Social.

    La Prensa gana dos premios en el Fórum de Periodistas
    Ganador del premio a mejor fotografía periodística titulada "piedad en el asfalto". Foto: LP/Alexander Arosemena

    A su vez, el premio a Mejor Reportaje fue para Despojo impune, de María Sol Lauría Paz, realizado en conjunto con la revista Concolón y La Prensa.

    La Prensa gana dos premios en el Fórum de Periodistas
    Edición numero 30 de los Premios Nacionales de Periodismo, Forum 2026. 21 de mayo de 2026. Foto: LP/ Alexander Arosemena

    La periodista de la Unidad Investigativa de La Prensa, Ereida Prieto-Barreira, obtuvo una mención honorífica con su trabajo Gobierno otorga contrato de $37 millones a empresas con vínculos a red de espionaje Pegasus.

    La Prensa gana dos premios en el Fórum de Periodistas
    Edición numero 30 de los Premios Nacionales de Periodismo, Forum 2026. 21 de mayo de 2026. Foto: LP/ Alexander Arosemena

    Asimismo, la periodista Sabrina Bacal recibió una mención honorífica por su columna de opinión No son cuentos chinos, en la que realiza un análisis sobre la relación entre Panamá y China en medio de las tensiones internacionales del momento.

    Ganadores de otras categorías:

    • Mejor cobertura noticiosa: Juan Alberto Cajar B., La Estrella de Panamá

    • Mejor crónica: Daniel Molina, Revista Concolón

    • Mejor entrevista: Leonardo Grinspan, Radio Panamá

    • Premio Fernando Eleta Casanova: Cristian Francisco Robles Camarena, Radio Hogar

    • Mejor trabajo en periodismo especializado: Milagros Córdova y Roberto Zambrano, Telemetro

    • Mejor investigación periodística: Mary Triny Zea Cornejo, La Estrella de Panamá

    • Mejor caricatura: Benjamín Samudio (Benji), Al Día Panamá

    • Mejor pódcast: Claudya Carolina Morales Meléndez, TVN Radio

    • Gran Premio 2026: María Sol Lauría Paz y María Teresa Ronderos, Revista Concolón

    La Prensa gana dos premios en el Fórum de Periodistas
    Edición numero 30 de los Premios Nacionales de Periodismo, Forum 2026. 21 de mayo de 2026. Foto: LP/ Alexander Arosemena

    Itzaly Pérez Garita

    Creador de contendio multimedia

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