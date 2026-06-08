La región de Las Américas enfrenta su mayor brote de sarampión en 22 años

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La OPS advirtió que las Américas acumulan 20,521 casos de sarampión y 25 muertes en lo que va de 2026, la cifra más alta registrada en los últimos 22 años. Panamá notificó tres casos, dos de ellos importados en turistas no vacunados.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) advirtió que la región de las Américas registra en 2026 la mayor cantidad de casos de sarampión observada en los últimos 22 años, en un contexto marcado por brotes en varios países y preocupaciones por las brechas de vacunación.

Entre las semanas epidemiológicas 1 y 20 de este año se han confirmado 20,521 casos de sarampión y 25 defunciones en 16 países y un territorio. La cifra representa un aumento de cuatro veces respecto a los 5,123 casos notificados durante el mismo período de 2025.

México concentra la mayor cantidad de casos, con 10,920 contagios y 13 muertes, seguido por Guatemala, con 6,209 casos y 12 defunciones. También se reportan brotes importantes en Estados Unidos, Canadá y Perú.

Panamá figura entre los países con casos confirmados. Hasta la fecha se han notificado tres contagios: dos importados, correspondientes a turistas no vacunados, y un caso secundario asociado a uno de ellos.

La OPS señaló que los niveles registrados durante 2025 y 2026 son los más elevados desde 2019, año que marcó el mayor número de casos confirmados de sarampión en la región durante las últimas dos décadas.

Aunque el grupo de 20 a 29 años concentra la mayor proporción de casos, la incidencia más alta se observa en los niños menores de un año y en los de 1 a 4 años, lo que evidencia la vulnerabilidad de los grupos más jóvenes frente a la enfermedad.

El organismo también alertó que el 45% de los casos confirmados correspondía a personas no vacunadas, mientras que en otro 45% no se disponía de información sobre su estado de inmunización, un factor que contribuye a la persistencia de los brotes.

Ante este panorama, la OPS instó a los países a reforzar la vigilancia epidemiológica, intensificar las campañas de vacunación y garantizar coberturas superiores al 95% con dos dosis de la vacuna, con el fin de evitar la reintroducción y transmisión sostenida del virus en la región.