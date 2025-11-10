La región de las Américas ya no está libre de sarampión, confirma la OPS

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Canadá perdió oficialmente su estatus de país libre de sarampión después de casi tres décadas, tras no lograr controlar un brote que se ha prolongado por más de un año, informó este 10 de noviembre de 2025 la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

El virus ha circulado de manera sostenida durante más de 12 meses, principalmente en comunidades con baja cobertura de vacunación, lo que llevó a la OPS a retirar su certificación de eliminación, otorgada en la década de 1990.

Hasta este lunes, Canadá registra más de 5,000 casos de sarampión en 9 de sus 10 provincias y en un territorio del norte, convirtiendo este brote en uno de los más extensos en décadas.

La OPS ya había advertido el mes pasado que Canadá podría perder su estatus, en un contexto donde otros países del continente, como México y Estados Unidos, enfrentan repuntes del virus. Sin embargo, estos últimos mantienen aún su certificación de libre de sarampión.

Expertos en salud advierten que la disminución de la vacunación, especialmente tras la pandemia de covid-19, aumenta el riesgo de reaparición de enfermedades prevenibles.

La OPS recomendó a las autoridades de salud de Canadá concentrar sus esfuerzos en aumentar la cobertura de vacunación, reforzar la vigilancia epidemiológica y mejorar el intercambio de información entre provincias.

Con la pérdida del estatus de Canadá, la OPS confirma que la región de las Américas ya no puede considerarse libre de sarampión, marcando un retroceso significativo en la lucha contra esta enfermedad prevenible.

Las autoridades de la OPS subrayan la urgencia de intensificar las campañas de vacunación y garantizar que todas las comunidades alcancen los niveles necesarios para interrumpir la transmisión.

En Panamá, el último caso autóctono de sarampión se registró en 1995. En 2011, se presentó un brote de cuatro casos importados que fue controlado rápidamente. Sin embargo, el escenario actual evidencia la importancia de mantener la inmunización continua y la vigilancia epidemiológica en todo el continente.