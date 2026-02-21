Panamá, 21 de febrero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    PATRIMONIO

    La Tumba 3 de El Caño: un hallazgo de mil años de antigüedad que reescribe la historia prehispánica de Panamá

    El hallazgo de la Tumba 3 es clave para la arqueología panameña y para comprender las sociedades que habitaron las provincias centrales entre los siglos VIII y XI d.C.

    Ohigginis Arcia Jaramillo
    La Tumba 3 de El Caño: un hallazgo de mil años de antigüedad que reescribe la historia prehispánica de Panamá
    Una de las piezas principales del hallazgo. Cortesía Ministerio de Cultura

    La tierra removida esta semana en el sitio arqueológico de El Caño, en el distrito de Natá, volvió a dejar al descubierto un pasado que se resiste a permanecer en silencio. Durante una excavación se intervino la denominada “Tumba 3”, una sepultura de más de mil años de antigüedad que se suma a casi dos décadas de hallazgos en la provincia de Coclé.

    +info

    Un hallazgo en El Caño que nos habla de un pasado enigmático y fascinanteDescubren piezas de oro y cerámicas de la época prehispánica en el parque arqueológico El CañoEl oro del turismo panameño está en El Caño

    El proyecto es financiado por el Ministerio de Cultura, en colaboración con la Fundación El Caño, en una alianza que ha consolidado el sitio como uno de los cementerios prehispánicos más importantes del istmo. Allí, científicos como la antropóloga de la misión, Julia Mayo, y la ministra de Cultura, María Eugenia Herrera, dieron a conocer el hallazgo.

    El descubrimiento de la Tumba 3 constituye un acontecimiento de gran relevancia para la arqueología panameña y para el estudio de las sociedades que habitaron las provincias centrales entre los siglos VIII y XI d. C.

    La Tumba 3 de El Caño: un hallazgo de mil años de antigüedad que reescribe la historia prehispánica de Panamá
    El descubrimiento ocurrió esta semana. Cortesía Ministerio de Cultura

    Según el Ministerio de Cultura, El Caño amplía, con cada temporada, el registro funerario conocido y ofrece nuevas pistas sobre la organización social, el poder político, las redes de intercambio y las prácticas rituales. No se trata únicamente de objetos antiguos, sino de fragmentos de una estructura social compleja que comienza a delinearse con mayor nitidez.

    Los detalles

    La tumba fue inicialmente identificada en 2009, cuando se detectó una alta concentración de materiales cerámicos y fragmentos metálicos. Aquella señal en el subsuelo se confirmó este año con la excavación de una compleja estructura funeraria compuesta por un entierro múltiple: un personaje principal, dispuesto en posición extendida, acompañado por varios individuos y un abundante ajuar. A su alrededor emergieron pectorales, orejeras y brazaletes de metal, así como cerámicas finamente elaboradas, algunas con iconografía propia de la tradición artística local.

    La nueva tumba, explican los investigadores, aportará datos fundamentales para reevaluar estas relaciones y comprender la dinámica histórica del período de mayor desarrollo sociopolítico en la región.

    La Tumba 3 de El Caño: un hallazgo de mil años de antigüedad que reescribe la historia prehispánica de Panamá
    La ministra de Cultura, María Eugenia Herrera. Archivo

    En el plano ritual, la disposición de los cuerpos y la selección precisa de los objetos revelan un sistema de creencias elaborado. La muerte no parecía representar un final, sino una transición en la que el estatus social continuaba teniendo relevancia. El despliegue de riqueza material en torno al individuo principal puede interpretarse como una manifestación tangible de poder y como un mecanismo de cohesión que reforzaba la autoridad de la élite ante la comunidad.

    El impacto

    Para la ministra Herrera, el impacto del hallazgo trasciende la espectacularidad de las piezas. Recordó que, en 2009, la revista National Geographic comparó los tesoros de El Caño con los de Tutankamón, una analogía que proyectó el sitio en el escenario internacional. Sin embargo, insistió en que lo más importante no es el brillo del metal, sino la investigación científica que puede revelar “qué tipo de sociedad éramos y quiénes somos”.

    Actualmente, los materiales recuperados permanecen en laboratorios especializados, donde se levanta la data científica: análisis de metales, estudios cerámicos, dataciones y exámenes bioarqueológicos. Solo después de ese proceso serán resguardados en bóvedas bancarias, bajo estrictas medidas de seguridad.

    “Lo más importante es la parte científica y compartirla con otros países amigos”, recalcó Herrera, al subrayar la dimensión internacional de la investigación.

    La Tumba 3 de El Caño: un hallazgo de mil años de antigüedad que reescribe la historia prehispánica de Panamá
    La Tumba 3, con más de mil años de antigüedad, fue excavada en el sitio arqueológico El Caño. Ministerio de Cultura

    En términos académicos, la Tumba 3 ofrece la oportunidad de revisar modelos teóricos sobre el surgimiento y la consolidación de jefaturas complejas en el istmo. La evidencia acumulada sugiere la existencia de estructuras políticas capaces de movilizar recursos, organizar ceremonias de gran escala y sostener intercambios a larga distancia.

    El hallazgo también adquiere una dimensión patrimonial y educativa. “Estamos listos para decirle al mundo mucho más sobre nuestra riqueza cultural y ponderarla; primero, para que todos los panameños nos sintamos orgullosos de nuestra identidad”, expresó la funcionaria.

    El museo

    Antes de que finalice el año, la ministra espera fortalecer el trabajo científico en el Museo Reina Torres de Araúz y avanzar en la licitación de proyectos vinculados al Museo de El Caño, con la intención de convertirlo en un referente regional.

    Herrera habla de una “responsabilidad nacional compartida”. Para ella, la Tumba 3 es una oportunidad para poner en valor no solo un sitio arqueológico, sino la noción misma de patrimonio. Cada pieza recuperada obliga a preguntarse por la continuidad entre aquellas sociedades milenarias y la Panamá contemporánea.

    Al final, entre el polvo de la excavación y el silencio reverente del equipo, la Tumba 3 se impone como un hallazgo extraordinario y fascinante. No solo amplía el inventario de objetos antiguos, sino que abre un diálogo con el pasado. Más de mil años después, esas ofrendas metálicas y esas cerámicas finas vuelven a hablar, invitando al país a reencontrarse con una identidad que estuvo enterrada durante siglos.

    Ohigginis Arcia Jaramillo

    Subeditor sección política


    Ofertas exclusivas de tiendapanama.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Aumentan los precios de la gasolina a partir de este viernes 20 de febrero. Leer más
    • Bono permanente 2026: Cuánto y cuándo lo recibirán los jubilados y pensionados. Leer más
    • Aprehenden a dos exfiscalizadores de la Contraloría y un funcionario del ISA por presunto peculado en proyecto de cacao. Leer más
    • Se reactiva el Béisbol Juvenil: Oeste busca cerrar ante Metro y Chiriquí apunta a la revancha frente a Coclé. Leer más
    • Panamá, al ‘grupo de la muerte’ en el Premundial Sub-17 Femenino rumbo a Marruecos 2026. Leer más
    • CK Hutchison siembra alarma de ‘caos’ en puertos; Gobierno ya había garantizado continuidad. Leer más
    • IMA reanudará atención en ferias y tiendas a nivel nacional desde el 24 de febrero. Leer más