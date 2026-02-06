Lago de Los Andes: un ecosistema urbano que busca recuperarse tras años de degradación

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El lago de Los Andes, ubicado en el corregimiento de Omar Torrijos, en el distrito de San Miguelito, ha enfrentado durante años un proceso de degradación ambiental. El tema es visto por las autoridades locales e instituciones ambientales quienes han iniciado acciones orientadas a la restauración de su ecosistema.

El Ministerio de Ambiente (Miambiente), a través de la Dirección de Seguridad Hídrica, desarrolló una jornada de trabajo interinstitucional y comunitaria en el lago de Los Andes, con miras a fortalecer las acciones de conservación y restauración ambiental de este importante ecosistema.

La actividad fue dirigida por Karima Lince, directora nacional de Seguridad Hídrica, quien explicó que el lago presenta sectores que han sido sometidos durante años a procesos de degradación ambiental, razón por la cual el ministerio decidió brindar acompañamiento técnico al comité comunitario, sumando esfuerzos con personal de la región metropolitana, así como con las áreas de Cultura Ambiental y Forestal.

“Estamos aquí para apoyar un proceso que ya viene liderando la comunidad. Este es un espacio con múltiples retos, como la presencia de residuos sólidos, la contaminación del agua y la necesidad de reforestar, pero también con un enorme potencial, porque, a pesar de las afectaciones, la naturaleza se impone y mantiene una alta biodiversidad”, expresó Lince.

La directora nacional destacó que el lago Los Andes alberga una importante diversidad de aves, lo que representa una oportunidad para impulsar iniciativas de conservación y turismo sostenible, mediante el fortalecimiento de organizaciones comunitarias, actores locales y posibles alianzas con asociaciones dedicadas al avistamiento de aves, que permitan promover la protección de la biodiversidad en esta zona del país.

Asimismo, subrayó que el lago es un cuerpo de agua compartido entre la subcuenca del río Matías Hernández y la subcuenca de Río Abajo, por lo que se trabajará de manera articulada con ambos comités de subcuenca para ampliar la participación comunitaria y consolidar acciones conjuntas de restauración ambiental.

La visita se realizó como respuesta al trabajo que viene desarrollando el Comité de Subcuenca del río Matías Hernández, instancia que forma parte del Comité de Cuenca de los ríos entre Caimito y Juan Díaz, el cual ha impulsado diversas iniciativas para la protección de este afluente.

Por su parte, Juan Erazo, presidente del Comité de Subcuenca Hídrica del río Matías Hernández, señaló que el área del lago posee un alto potencial para el desarrollo de un turismo sostenible comunitario, al tratarse de un sitio de gran atractivo natural y el único lago del corregimiento.

Erazo resaltó el respaldo de la comunidad, que ha asumido iniciativas de limpieza, manejo de desechos sólidos y recuperación de áreas verdes, con el objetivo de mejorar las condiciones del entorno y proyectar un futuro basado en el bienestar social y el desarrollo local sostenible.

En tanto, Abdel Filos, presidente de la organización de base comunitaria CALA y fundador de Macheterapia, destacó que el lago Los Andes es un sitio histórico y un símbolo de conservación para la comunidad, además de ser un punto clave para la llegada de aves migratorias y un espacio de integración para diversos grupos ambientales.

Filos añadió que en el área se registra una notable biodiversidad, que incluye especies de garzas, iguanas, tortugas y otros reptiles, así como avistamientos de fauna silvestre como capibaras y ñeques, lo que refuerza la urgencia de proteger este ecosistema urbano.

El lago de Los Andes se formó tras la creación de una cantera en 1947, la cual, en su fase final, fue excavada a gran profundidad, dejando un enorme hueco que posteriormente, con la afluencia de un ojo de agua, dio origen a la laguna. Durante años, residentes del área han señalado que incluso las maquinarias utilizadas en la cantera quedaron sumergidas bajo el agua.