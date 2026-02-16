Lanzan huevos contra los Metro Bus en Carnaval y ponen en riesgo la seguridad vial

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Empresa de Transporte Masivo S.A. (Mi Bus) alertó a la ciudadanía sobre incidentes registrados durante las festividades de carnavales, en los que desconocidos han lanzado huevos a unidades del transporte público, afectando la visibilidad de los conductores.

De acuerdo con la empresa, al impactar el parabrisas, el huevo se esparce y genera una capa que dificulta la visión del operador, lo que representa un riesgo tanto para los pasajeros como para peatones y otros conductores.

🚫 Aviso Importante – Cuidemos el Transporte Público



Informamos a la ciudadanía que, con motivo de las festividades de carnavales, se han registrado incidentes en los que personas lanzan huevos a los buses, provocando que el parabrisas se empañe y pierda visibilidad, lo que… pic.twitter.com/JsdWCe8vz4 — Transporte Masivo de Panamá - MiBus (@OficialMiBus) February 15, 2026

Mi Bus advirtió que estas acciones, además de poner en peligro la seguridad vial, ocasionan daños a los bienes públicos y afectan la operación regular del servicio.

La empresa hizo un llamado a la población a celebrar con responsabilidad y evitar conductas que puedan comprometer la vida de otras personas. También pidió reportar cualquier situación que atente contra la seguridad del sistema de transporte.