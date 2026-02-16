Panamá, 16 de febrero del 2026

    TRANSPORTE PÚBLICA

    Lanzan huevos contra los Metro Bus en Carnaval y ponen en riesgo la seguridad vial

    Aleida Samaniego C.
    Parabrisas de un Metro Bus afectado tras el lanzamiento de un huevo. Cortesía.

    La Empresa de Transporte Masivo S.A. (Mi Bus) alertó a la ciudadanía sobre incidentes registrados durante las festividades de carnavales, en los que desconocidos han lanzado huevos a unidades del transporte público, afectando la visibilidad de los conductores.

    Mi Bus pide $30 millones más para mantener el servicio de transporte en Panamá y San Miguelito

    De acuerdo con la empresa, al impactar el parabrisas, el huevo se esparce y genera una capa que dificulta la visión del operador, lo que representa un riesgo tanto para los pasajeros como para peatones y otros conductores.

    Mi Bus advirtió que estas acciones, además de poner en peligro la seguridad vial, ocasionan daños a los bienes públicos y afectan la operación regular del servicio.

    La empresa hizo un llamado a la población a celebrar con responsabilidad y evitar conductas que puedan comprometer la vida de otras personas. También pidió reportar cualquier situación que atente contra la seguridad del sistema de transporte.

    Aleida Samaniego C.

    Editora sección sociedad

