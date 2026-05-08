Lanzan licitación de hospital en Panamá norte por más de $72 millones

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Ministerio de Salud (Minsa) publicó la licitación para la construcción de un nuevo hospital en Panamá norte, con un precio de referencia de más de $72.4 millones, que busca atender pacientes en las provincias de Panamá y Colón.

La licitación bajo la modalidad de “mejor valor” incluye desde el diseño y financiamiento hasta el equipamiento y mantenimiento de la instalación.

El pliego de cargos detalla que el nuevo hospital estará ubicado en terrenos donados por la Alcaldía de Panamá, en el corregimiento de Ernesto Córdoba Campos, y será una instalación de segundo nivel de atención con capacidad para 100 camas de hospitalización. Estas estarán distribuidas en áreas especializadas como medicina interna, cirugía, psiquiatría, pediatría y gineco-obstetricia.

El diseño contempla una infraestructura de al menos 13,431 metros cuadrados de área cerrada. El centro contará con una unidad de imagenología equipada con resonancia magnética, tomografía axial computarizada (TAC), rayos X y mamografía.

Además, el hospital dispondrá de 28 consultorios de distintas especialidades médicas, así como de un bloque quirúrgico con quirófanos modulares prefabricados.

Entre las áreas críticas, se incluye una unidad de cuidados intensivos (UCI) con capacidad para seis camas, de las cuales dos estarán destinadas a aislamiento. También se contempla una unidad de urgencias con flujos diferenciados y acceso techado para ambulancias.

El hospital incorporará además una unidad de hospitalización en salud mental, diseñada bajo criterios anti-ligadura y anti-suicida.

A esto se suman servicios complementarios como laboratorio clínico, banco de sangre, área de fisioterapia y una farmacia que operará las 24 horas.

De acuerdo con los términos del contrato, el proyecto se desarrollará en dos fases. La primera corresponde a la etapa de construcción, que tendrá una duración de 730 días calendario, es decir, aproximadamente dos años. En este periodo se deberán realizar los estudios, diseños finales y la ejecución de la obra civil del hospital.

Una vez concluida esta fase, el contrato contempla una segunda etapa enfocada en el mantenimiento. Durante tres años, la empresa responsable deberá garantizar el mantenimiento preventivo, correctivo y operativo de las instalaciones.

En total, la vigencia del contrato se extenderá por poco más de cinco años de responsabilidad continua por parte del contratista.

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