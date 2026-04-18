Lanzan ‘Panama Latin Treasures’ en vinilo con una rareza musical de Rubén Blades

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Lo que bien puede considerarse como una rareza musical histórica y de las primeras grabaciones de Rubén Blades, está incluida en una edición limitada en vinilo del álbum ‘Panama Latin Treasures’ en homenaje a la música panameña que se presenta este sábado en Panamá con motivo del Record Store Day (RSD).

Se trata de la melodía ‘Retazo’, con una letra de Joel Medina y Jaime Porcell, cantada por Blades con la orquesta de Nacho Molino y que aparece junto a otros 11 temas en este disco de larga duración, que trae una variada muestra de ritmos latinos populares en Panamá entre los años 60 y 70.

El coleccionista y curador de esta producción musical Jaime ‘J’ Ortiz -junto al músico y bajista Diego Varela- dijo a EFE que esta canción ‘Retazo’ es la “segunda grabación” en Panamá de Blades, que antes había hecho una de boleros con el grupo Dismeños.

“Pero esta verdaderamente es para mí como su primera verdadera grabación porque es un poco más aventurera, la composición es una composición mucho más movida, casi que agresiva (...) Y la verdad es súper interesante ver cómo es el verdadero origen de él como salsero (...) y donde está su base musical”, indicó Ortiz.

Ortiz asegura que muy pocos panameños han escuchado esta canción de Blades, quizá los de la “vieja guardia” la conozcan, “pero la juventud definitivamente no conoce ese tema. Saben quién es Rubén y eso hace algo atractivo” este proyecto.

Calcula que esta grabación de Blades con Nacho Molino puede ser de finales de los años 60, pero no tiene la “certeza” que lo hiciera antes de empezar a cantar con la agrupación Los Salvajes del Ritmo.

Antes de su sociedad con el recientemente fallecido Willie Colón en 1977, Blades ya había ganado reconocimiento como vocalista en grupos panameños como Los Salvajes del Ritmo y Bush y sus Magníficos, mientras estudiaba ciencias políticas y derecho.

El álbum 'Panama Latin Treasures' en la tienda LongPlay en Ciudad de Panamá (Panamá). EFE

“Capaz que es algo paralelo, pero quisiera creer que esto es predecesor a las grabaciones con Los Salvajes”, afirmó Ortiz, quien es uno de los pocos en conservar en buenas condiciones un ejemplar de este sencillo de 45 RPM de Blades con Nacho Molino.

Segundo disco de Panamá en la lista del RSD

‘Panama Latin Treasures’ es el segundo disco de Panamá que entra en la lista del Record Store Day (RSD) tras el primero ‘Panama’s Soul Gems’ en el 2022.

El origen del RSD se remonta a 2007, cuando el dueño de la tienda de discos Criminal Records en Estados Unidos, Eric Levin, y cinco compañeros del gremio más dieron inicio a una celebración de la cultura en las tiendas de discos independientes del país norteamericano.

Así, cada año, las ediciones especiales en vinilo, lanzamientos de CD y otros productos están hechos exclusivamente para el día del RSD.

Es una producción del sello discográfico panameño Tamayo Records en colaboración con la tienda de discos Longplay, embajador oficial del RSD y donde se lanza hoy este álbum en formato físico con una edición limitada de 1.500 copias para coleccionistas y uno de los primeros en involucrar varios géneros musicales.

Los temas son interpretados en su mayoría por artistas panameños, con la sola excepción del dominicano Rafael Labasta, quien residió por mucho tiempo en Panamá.

Estar en la lista del Record Store Day “no es sencillo, es un trabajo bastante complejo”, dice a EFE el venezolano Gonzalo Lazzari, uno de los propietarios de la tienda de vinilos Longplay, quien señaló que sin la asociación con Tamayo Records, a la que considera como la “discográfica insignia”, la “Fania de Panamá” que tiene los derechos de “gran parte del catálogo musical” panameño.

“El primer disco lo hicimos con ellos, este segundo disco lo hicimos con ellos. Y ahora lo que estamos haciendo es enfocarlo más en la salsa, esos ritmos y ese sonido que tal vez la gente no conoce”, indicó Lazzari.

Jorge Luis Escobar, CEO de Tamayo Records, dijo a EFE que “todas las canciones que aparecen en ese álbum fueron grabadas y producidas por Tamayo Records en la fecha de su lanzamiento. Es decir, en los años 60 y los años 70”.

Escobar resaltó que “Tamayo Records es una compañía de producción fonográfica con más de 64 años, tenemos el 80% de la música que Panamá ha producido desde que es república hasta la fecha”.

“Que un producto como este sea escogido en el Record Store Day, evidentemente es un reconocimiento para la música de Panamá, y para las producciones que Tamayo ha hecho a lo largo de más de 6 décadas”, afirmó Escobar.

La selección

La mayoría son composiciones originales, pero hay temas como ‘Don Lengua’, un clásico cubano de Ignacio Piñeiro interpretado por la orquesta Nueva Vida; ‘El ratón’ de Joe Cuba y Cheo Feliciano, que lo toca el grupo Scorpio; y el tema ‘Puerto Rico’ de Eddie Palmieri, versionado por los Exciters.

Diego Varela dijo que el tema de su predilección y al que más empeño puso fue ‘Wild’ (del compositor estadounidense Lou Pérez) interpretado por el bajista y compositor panameño Máximo Rodríguez y sus Estrellas Panameñas, y que pensaron que “no se iba a poder” digitalizar.

“El resto del disco es bien concentrado en lo que es guaracha, el guaguancó, descargas, cosas así. Este (tema de Máximo) es bugalú, es como que le da ese toque de ‘soulful’ (conmovedor) al disco. Le da alma. Me encanta, la canción me encanta, la verdad”, afirmó Varela.