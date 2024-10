Lanzan ‘Skilling Panamá’: Programa gratuito de capacitación en nube e inteligencia artificial para 31 mil personas

Escuchar audio noticia

Con el apoyo de Amazon Web Services (AWS), el Ministerio de Educación anunció esta semana el lanzamiento de Skilling Panamá, un programa de capacitación masiva enfocado en temáticas de nube e inteligencia artificial (IA).

Según lo informado, el programa beneficiará a 31,000 personas en Panamá, quienes tendrán la oportunidad de prepararse en dos de las competencias digitales más demandadas en el mercado laboral global.

Skilling Panamá cuenta con el respaldo de tutores certificados por AWS −que ofrece más de 200 servicios integrales de centros de datos a nivel global− y el apoyo de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG). Este programa gratuito está dirigido a estudiantes, egresados, docentes, administrativos e investigadores, que buscan adquirir o fortalecer habilidades digitales para ser más competitivos.

La ministra de Educación, Lucy Molinar, subrayó que el objetivo principal es impactar a los jóvenes recién graduados del colegio, especialmente aquellos que no tienen planes de asistir a la universidad o que no se sienten preparados para carreras largas. “Ellos serán los primeros beneficiados. No es lo mismo ir a buscar trabajo con una certificación de Amazon que solo con un título de bachiller”, afirmó.

Por su parte, Carolina Piña, líder de Entrenamientos Masivos de AWS para América Latina, destacó que el programa tiene como objetivo capacitar en habilidades de nube e inteligencia artificial generativa a 31,000 panameños para finales de 2025.

Los participantes tendrán acceso a más de 60 horas de contenido en diferentes rutas de aprendizaje, desde niveles básicos hasta avanzados.

Piña también enfatizó que al completar la formación, los participantes recibirán una constancia que podrán compartir en redes sociales o con empleadores, lo que les permitirá posicionarse mejor en el mercado laboral.

Los interesados en participar deben inscribirse en la página de Skilling Panamá visitando el sitio web https://panama.talento-cloud.com.