Lanzan temporada de Tortugas Marinas 2026 en el Humedal San San Pond Sak

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

En el marco del Día Mundial de los Humedales, el Parque Nacional Humedal San San Pond Sak realizó el lanzamiento oficial de la temporada de Tortugas Marinas 2026, en un acto desarrollado en la playa de San San, provincia de Bocas del Toro.

Las actividades de esta temporada se llevarán a cabo en coordinación con la Organización de Base Comunitaria (OBC) AAMVECONA, aliada del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), que desde hace más de dos décadas participa de forma activa en la conservación y protección de los recursos naturales del humedal.

AAMVECONA fue fundada en el año 2000 como parte de una estrategia para integrar a la sociedad civil en los procesos de conservación del Humedal San San Pond Sak, convirtiéndose en un actor clave en la gestión compartida de esta área protegida y en el acercamiento de las comunidades locales a su manejo sostenible.

Durante la presentación de la temporada, la organización —que celebra 25 años de labor— expuso los resultados obtenidos en la conservación de tortugas marinas. Al evento asistieron cerca de 50 participantes, representantes de más de 10 actores clave vinculados a la protección del parque.

Temporada 2026 busca superar récords en conservación de tortugas marinas en Panamá. Foto/Cortesía

Las acciones de conservación se desarrollan junto a guardaparques del área protegida e incluyen la observación del anidamiento de tortugas baulas, patrullajes terrestres y acuáticos, actividades educativas en comunidades y organizaciones no gubernamentales, así como campañas de concienciación en medios locales para desalentar el consumo de carne y huevos de tortuga.

El Parque Nacional Humedal San San Pond Sak comprende una superficie total de 37,841 hectáreas, divididas en 18,023 hectáreas terrestres y 19,816 hectáreas marinas.

Entre los logros más destacados, AAMVECONA informó que 2025 fue una de las mejores temporadas, con la liberación de 14,347 neonatos de tortugas marinas, resultado del refuerzo en el personal de guardaparques. De forma acumulada, tras 19 años de trabajo, se ha logrado liberar al mar más de 112 mil neonatos de tortuga baula.

Para la temporada 2026, los objetivos incluyen superar las cifras alcanzadas en 2025, fortalecer la investigación científica sobre el comportamiento fisiológico de las tortugas y reducir la mortandad de la tortuga baula (Dermochelys coriacea) dentro del parque.

El jefe del Parque Nacional Humedal San San Pond Sak, Jossio Guillén, destacó que las especies que requieren mayor protección en el área son la tortuga baula, la tortuga carey (Eretmochelys imbricata) y la tortuga verde o blanca (Chelonia mydas), todas en peligro de extinción y fundamentales para el equilibrio de los océanos. Estas especies anidan en las cuatro playas del parque: Soropta, San San, playa 44 y Sixaola.

Mediante la Resolución No. DM-0111 del 28 de marzo de 2025, el Ministerio de Ambiente estableció como parque nacional al humedal San San – Pond Sak, ubicado en la provincia de Bocas del Toro. Foto/Cortesía

El Día Mundial de los Humedales se conmemora cada 2 de febrero desde 1997 y reconoce la importancia de estos ecosistemas para la biodiversidad y la vida humana. En 2021, la fecha fue proclamada como día internacional por la Asamblea General de las Naciones Unidas.