Laptops del Meduca: así nació la polémica que marcó la salida de Lucy Molinar

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La Procuraduría investiga la compra de 54,000 laptops para docentes por $28.4 millones, mientras 531,250 equipos para estudiantes siguen sin adjudicarse.

La compra de laptops para docentes y estudiantes, uno de los proyectos que Lucy Molinar defendió como una herramienta para cerrar la brecha digital en las escuelas públicas, terminó convertida en el centro de una controversia que antecedió a su salida del Ministerio de Educación (Meduca).

Durante la conferencia de prensa del pasado 12 de agosto, en la que anunció su renuncia, Molinar reconoció que alrededor de la compra de las computadoras había “mucho ruido”. Ante los cuestionamientos, dijo que prefería dar un paso al lado para permitir que el proceso fuera investigado y aclarado.

“Yo prefiero hacer un paso al lado para que se investigue bien y se aclare todo, y dejar paso a una nueva administración”, manifestó.

La Procuraduría General de la Nación confirmó este 13 de agosto que abrió una investigación sobre la compra de 54,000 laptops para docentes, por $28.4 millones, a solicitud de la propia Molinar. El procurador general, Luis Carlos Gómez Rudy, señaló que la exministra presentó la solicitud el mismo día de su renuncia.

Como parte de las primeras diligencias, la Procuraduría solicitó el expediente administrativo de la licitación, información sobre los desembolsos realizados y datos de la empresa contratista, sus dignatarios y representante legal.

Un proyecto que comenzó en 2024

Desde 2024, el Meduca ha intentado estructurar un nuevo programa de adquisición de laptops. Inicialmente, el plan contemplaba una inversión de aproximadamente $241.7 millones para la compra de 654,000 equipos destinados a estudiantes y docentes de séptimo a duodécimo grado.

Este proyecto se planteó mediante un convenio con la fundación internacional One Laptop Per Child (OLPC), una iniciativa global que buscaba reducir la brecha digital en países en desarrollo.

Sin embargo, el acuerdo no llegó a concretarse. La Contraloría General de la República no refrendó el convenio, lo que impidió su ejecución. A esto se sumaron cuestionamientos sobre la falta de aprobación previa del Consejo de Gabinete, requisito establecido en la normativa de contrataciones públicas.

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El intento de 2025

Lejos de detener el proceso, en 2025 el Meduca reorientó la estrategia hacia una licitación pública dividida en tres renglones, que contemplaba la adquisición de equipos tecnológicos y licencias digitales.

El pliego establecía un valor de referencia de $300 millones y contemplaba la adquisición de 585,250 laptops: 531,250 para estudiantes y 54,000 para docentes, además de 21,000 licencias Microsoft M365 A3.

De acuerdo con el desglose del proceso, el componente de 21,000 licencias tenía un precio de referencia de $4.6 millones; el de 54,000 laptops para docentes, de $27.2 millones; y el correspondiente a 531,250 laptops para estudiantes, de $268.5 millones.

El proceso despertó el interés de 47 empresas y dos personas a título personal, pero también surgieron reclamos que llevaron a una suspensión temporal del acto, posteriormente levantada por la Dirección General de Contrataciones Públicas en noviembre de 2025.

Finalmente, el resultado fue parcial. El renglón correspondiente a las laptops para docentes fue adjudicado a IS Group, S.A., por $28.4 millones, mientras que los renglones correspondientes a los estudiantes y licencia no fueron adjudicados.

El nuevo intento de 2026

Ante el resultado del proceso anterior, el Meduca volvió a convocar en 2026 una licitación que contemplaba dos componentes: la adquisición de 531,250 computadoras portátiles para estudiantes y 21,000 licencias Microsoft M365 A3.

El resultado fue distinto para cada componente: la compra de las computadoras terminó declarada desierta, mientras que las licencias sí fueron adjudicadas.

Para las computadoras, el nuevo proceso establecía especificaciones técnicas más exigentes. Los equipos debían contar con procesadores de al menos seis núcleos, unidades de procesamiento de inteligencia artificial (NPU), 16 GB de memoria RAM, almacenamiento SSD de 512 GB y una autonomía mínima de 16 horas.

La contratación para las laptops tenía un precio de referencia de $268.5 millones y contemplaba la adquisición de 531,250 computadoras portátiles para estudiantes de las escuelas públicas.

En la licitación participaron dos proponentes, cuyas ofertas superaban el precio de referencia. El Consorcio Positivo Panamá, integrado por Positivo Tecnología, S.A., y Crounal, S.A., presentó una propuesta por $283.5 millones, mientras que Cable and Wireless Panamá, S.A. ofertó $292.7 millones.

La Comisión Verificadora concluyó, en su informe del 10 de junio de 2026, que ambas propuestas presentaban fallas críticas que impedían su adjudicación.

Entre las razones técnicas y legales para descartar las ofertas estuvo que las empresas no presentaron cartas de certificación sobre los estándares de calidad del sistema antirrobo y de gestión de dispositivos (MDM). Tampoco lograron acreditar la experiencia mínima equivalente al 10% exigida en el pliego de cargos, entre otros incumplimientos.

Tras la publicación del informe, el Consorcio Positivo Panamá presentó una acción de reclamo ante la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP). El reclamo fue resuelto el 29 de junio de 2026 a favor del Meduca y confirmó los hallazgos de la comisión.

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Finalmente, el Meduca declaró desierta la licitación para las computadoras de los estudiantes mediante la Resolución No. 646 del 1 de julio de 2026, al determinar que ninguna de las propuestas cumplía con los requisitos establecidos.

La decisión se fundamentó en el artículo 72 de la Ley 22 de 2006, que faculta a la entidad licitante a declarar desierto un acto público cuando ninguna de las propuestas cumple con los requisitos establecidos.

A diferencia de las computadoras, el componente correspondiente a las licencias Microsoft M365 A3 sí fue adjudicado.

En abril de 2026, el Meduca adjudicó las 21,000 licencias destinadas a estudiantes del sistema oficial a GBM de Panamá, S.A., por $4,445,700, mediante la Resolución No. 262 del 27 de abril de 2026, luego de determinar que la propuesta cumplía con los requisitos técnicos, legales y económicos establecidos en el pliego. El precio de referencia era de $4.6 millones.

El resultado dejó una paradoja: el Meduca logró adjudicar las 21,000 licencias Microsoft M365 A3, pero no consiguió adjudicar las 531,250 computadoras portátiles destinadas a los estudiantes que utilizarían esas herramientas.

Las laptops de los docentes

Mientras la compra destinada a los estudiantes quedaba nuevamente sin adjudicación, el Meduca avanzó con la adquisición de equipos para los docentes.

La entrega de las computadoras portátiles comenzó el 15 de julio, luego de que el Meduca adjudicara el contrato a IS Group, S.A., único proponente del proceso.

El precio de referencia de la contratación era de $27.2 millones, pero el monto finalmente adjudicado aumentó a $28.4 millones.

El Contrato S-04-2026 fue refrendado por la Contraloría General de la República el 17 de abril de 2026. Las computadoras, de la marca Liby, tienen un costo unitario de $527.45.

Computadora portátil Liby entregada por el Meduca a docentes del sistema educativo oficial. Foto/Cortesía

Tras la orden de proceder, emitida el 20 de abril de 2026, la empresa dispuso de 60 días calendario para entregar los equipos a las direcciones regionales de Educación. Posteriormente comenzó la distribución entre los docentes.

La entrega ha generado inquietud entre algunos educadores y gremios magisteriales, principalmente por las condiciones establecidas en el contrato de préstamo y por la información disponible sobre el soporte técnico.

Al recibir el equipo, los docentes asumen su custodia, mientras que la computadora continúa siendo propiedad del Estado y deberá ser devuelta cuando corresponda.

El vocero de la Asociación de Maestros Independientes (AMIA), Armando Espinoza, manifestó que existen “muchas dudas” entre los educadores que están recibiendo los equipos.

Según explicó, una de las principales preocupaciones está relacionada con el documento que deben firmar los docentes al recibir la computadora, en el que se establece que el equipo continúa siendo propiedad del Estado y que el educador asume la responsabilidad de su custodia.

También existen interrogantes sobre el soporte técnico. En el contrato se establece que la empresa proveedora tiene 1,461 días de garantía y soporte técnico, contados a partir de la entrega de cada computadora.

El proyecto que debía ayudar a cerrar la brecha digital queda así en un punto pendiente: las laptops para docentes fueron entregadas, las licencias para estudiantes fueron adjudicadas, pero las 531,250 computadoras destinadas a los alumnos siguen sin comprador. Ahora, la nueva administración del Meduca deberá decidir cómo retomar un proceso marcado por licitaciones fallidas y una investigación sobre la compra de los equipos para docentes.