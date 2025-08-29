Larga caminata para tomar el autobús, tras el cierre de la vía Transístmica en el Guarumal

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El cierre de la vía Transístmica, que se mantiene desde el pasado martes 26 de agosto debido al hundimiento de un tramo de la carretera en el kilómetro 41 de El Guarumal, en el distrito de Limón, provincia de Colón, ha obligado a cientos de moradores a caminar para poder abordar el transporte público.

La medida fue necesaria para realizar trabajos de estabilización de un talud que podría poner en peligro las viviendas cercanas a la comunidad, así como por el hundimiento de la calzada, que representa un riesgo de accidentes para los conductores. Ante este problema, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) cerró la vía y ordenó las reparaciones, las cuales podrían demorar dos meses.

Desde la madrugada, los moradores inician largas caminatas para trasladarse de Colón hacia Panamá o viceversa, en busca de una parada cercana donde puedan abordar los autobuses y dirigirse a sus puestos de trabajo.

Ante este escenario, el MOP habilitó el miércoles 27 de agosto un acceso temporal en el kilómetro 31, en la comunidad de El Giral, corregimiento de Buena Vista, con el objetivo de garantizar la circulación vehicular hacia la ciudad de Colón, tras el hundimiento registrado.

Edgar Peregrina, director nacional de Proyectos Especiales del MOP, informó que el acceso temporal a la autopista se logró habilitar en solo dos días, a pesar de que inicialmente se había proyectado un tiempo de ejecución de una semana.

“Tenemos listo el acceso temporal en el kilómetro 31, en la entrada de El Giral, para facilitar el paso hacia Colón mientras avanzan los trabajos en el punto crítico del kilómetro 41, en El Guarumal”, explicó Peregrina.

Precisamente, los moradores habían solicitado la apertura de accesos en las comunidades de Quebrada Ancha y El Giral, para facilitar el traslado hacia la capital o la ciudad de Colón.

El director nacional de Proyectos Especiales manifestó que este acceso en El Giral se habilitó en dos días, lo que permite un tránsito expedito hasta el casco de Colón. “Este acceso se mantendrá abierto de manera permanente durante el tiempo que duren las reparaciones, previstas para dos meses”, señaló.

Agregó, además, que el MOP continuará con las inspecciones en la zona, particularmente en el kilómetro 38, sector de Quebrada Ancha, donde evalúan abrir un nuevo acceso que permita brindar una solución a los conductores que viajan desde Colón hacia la ciudad de Panamá.

Este acceso no está habilitado para equipo pesado o vehículos articulados —como tráileres y camiones de gran tamaño— debido a que los radios de giro en el punto no permiten un paso seguro para este tipo de transporte de carga, explicó el funcionario.

Las autoridades hicieron un llamado a los conductores a transitar con precaución por los accesos habilitados y atender las recomendaciones mientras avanzan las labores de rehabilitación en la vía principal.

En la apertura de este acceso provisional estuvieron presentes el gobernador de la provincia de Colón, Julio Hernández, y el director regional de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), Humberto Harris.