Las 16 preguntas que deberá responder Lucy Molinar en la Asamblea Nacional

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La ministra de Educación, Lucy Molinar, deberá dar explicaciones clave sobre el estado de las escuelas, el uso de millones en infraestructura y las condiciones en que estudian miles de alumnos en el país.

La Comisión de Educación, Cultura y Deportes de la Asamblea Nacional, presidida por el diputado independiente, Jorge Bloise, aprobó citar a la ministra de Educación, Lucy Molinar, para que comparezca este miércoles 25 de marzo y responda un cuestionario de 16 preguntas relacionadas con la situación del sistema educativo.

Ante la realidad actual que enfrenta el sector, los diputados buscan explicaciones sobre el estado de la infraestructura escolar, la ejecución del presupuesto y las condiciones en las que reciben clases miles de estudiantes, especialmente en áreas vulnerables y comarcales.

La citación se da en medio de cuestionamientos por retrasos en obras, uso de aulas modulares y las condiciones en centros educativos como el Colegio Elena Chávez de Pinate.

El cuestionario aprobado por la comisión solicita información detallada sobre el estado de los proyectos educativos a nivel nacional, así como la ejecución de fondos públicos.

Miembros de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte de la Asamblea Nacional. Foto/Cortesía

Entre las interrogantes planteadas figuran:

Sírvase detallar el inventario actualizado de proyectos de infraestructura educativa a nivel nacional, desglosado por cantidad en fase de: planificación, licitación, ejecución, paralizados/atrasados y finalizados. ¿Cuál es el monto total ejecutado en infraestructura durante el periodo fiscal 2024, 2025 y 2026? ¿Cuántos proyectos a nivel nacional (incluyendo el caso Pinate) han incumplido plazos contractuales y qué multas o procesos de resolución de contrato se han ejecutado efectivamente contra las empresas responsables?

Aulas modulares bajo la lupa

Otro de los puntos clave del cuestionario se centra en la contratación de aulas modulares, utilizadas como solución temporal ante la falta de infraestructura.

¿A cuánto asciende el monto del contrato para los módulos temporales? Favor indicar el costo promedio unitario por la adquisición e instalación de cada aula modular. ¿Qué empresa ha sido contratada para este proyecto? ¿Cuáles son las especificaciones técnicas y de materiales exigidas en la licitación para dichas aulas modulares y dónde se planifica la ubicación exacta de estos contenedores/estructuras? Del presupuesto asignado, ¿qué porcentaje ha sido efectivamente desembolsado a la empresa contratista y bajo qué certificaciones de avance de obra se realizaron dichos pagos?

Caso Pinate y condiciones de los estudiantes

La situación del Colegio Elena Chávez de Pinate ocupa un apartado importante dentro del cuestionario, luego de la clausura de estructuras por riesgos.

Tras la clausura de los pabellones 1 y 2 por riesgos estructurales, ¿cuál es el porcentaje de avance físico real de la obra en construcción a marzo de 2026? ¿Cuál es el plan específico, con tiempos claros y fechas exactas de entrega, para que los estudiantes del Pinate inicien sus clases regulares lo antes posible? ¿Cuál es el monto total adjudicado para la demolición y construcción total del nuevo Colegio Elena Chávez de Pinate y cuánto tiempo tomará finalizar dicha construcción? ¿Cuántos estudiantes del plantel se mantienen actualmente en presencialidad?

Medidas académicas y alternativas

La comisión también solicita información sobre las medidas adoptadas para garantizar la continuidad del proceso educativo.

¿Qué sistema de evaluación y nivelación académica está aplicando el Meduca para los estudiantes que han cursado más de dos periodos escolares en modalidades no presenciales o instalaciones reducidas? ¿Qué gestiones realizó el Ministerio de Educación (Meduca) para el alquiler de locales comerciales o espacios físicos alternos (civiles o privados) y cuáles fueron las razones técnicas para descartarlos?

Reubicación, docentes y transporte

Finalmente, el cuestionario aborda posibles traslados de estudiantes y las condiciones logísticas para docentes.

De concretarse el traslado a escuelas como La Concepción o C.E.B.G. Guatemala:

¿Bajo qué criterios técnicos se seleccionaron estas escuelas?

¿Qué adecuaciones (baños, aulas, comedores) se han planificado para evitar el hacinamiento?

¿Cuenta con un informe técnico que garantice que los sistemas eléctricos soportarán el incremento de población?

¿Cómo garantizará el Meduca la disponibilidad y pago de “docentes puente”? ¿Existe una partida presupuestaria específica para ello? En caso de reubicación en centros lejanos, ¿qué plan de transporte escolar gratuito se ha diseñado para no afectar la economía familiar de estudiantes y docentes?

La comparecencia de la ministra se produce en un contexto de creciente presión por mejorar las condiciones del sistema educativo público. Diputados buscan establecer responsabilidades, verificar el uso de los recursos y conocer los planes concretos para atender los problemas estructurales que afectan a estudiantes y docentes en el país.

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