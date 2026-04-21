Panamá, 21 de abril del 2026

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    Consumidores

    Las Agroferias del IMA estarán abiertas este jueves 23 de abril; lugares confirmados

    Henry Cárdenas P.
    Las Agroferias del IMA estarán abiertas este jueves 23 de abril; lugares confirmados
    Los puntos de venta están abiertos a partir de las 8:00 a.m.

    Las Agroferias del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) continúan habilitadas este jueves 23 de abril en diferentes regiones del país.

    El IMA confirmó los lugares de venta para este jueves, reiterando que las personas deben presentar su cédula de identidad personal para adquirir los productos. Los puntos de venta están abiertos a partir de las 8:00 a.m.

    En las Agroferias, los consumidores pueden comprar productos de primera necesidad a precios accesibles, entre ellos arroz, menestras, pasta, aceite, sal, pan, azúcar, granos, verduras, huevos, tortillas, pollo, plátano, productos cárnicos, manzanas y frutas variadas, según informó el IMA.

    Jueves 23 de abril de 2026

    Coclé: cancha techada de El Roble, distrito de Aguadulce.

    Veraguas: parque principal de San Francisco cabecera, distrito de San Francisco.

    Casa comunal de Puerto Vidal, distrito de Las Palmas.

    Panamá Este: Loma Bonita de San José, en Tortí, distrito de Chepo.

    Herrera: Junta Comunal de Chepo, en el distrito de Las Minas.

    Panamá: Gimnasio Yuyin Luzcando, en Betania, distrito de Panamá.

    Colón: La Feria, corregimiento de Cristóbal Este, distrito de Colón.

    Panamá Oeste: Jardín Palma Real, en Santa Rosa, distrito de Capira.

    Chiriquí: cancha comunal de Guaca, distrito de David.

    Comarca Ngäbe Buglé: casa comunal de Hato Juli, distrito de Mironó.

    Henry Cárdenas P.

    Portadista

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