Las Agroferias del IMA estarán abiertas este viernes 14 de noviembre; estos son los puntos de venta

La venta de productos agropecuarios como arroz, legumbres, lentejas, porotos, aceite y carnes en las Agroferias del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) continuará este viernes 14 de noviembre de 2025.

Las Agroferias están abiertas desde las 8:00 a.m. y los consumidores deben presentar su cédula de identidad personal para adquirir los productos y llevar bolsas reutilizables.

Los Santos: parque Viviana Pérez, corregimiento de Guararé, distrito de Guararé.

Veraguas: cancha techada de Martín Grande, corregimiento de Edwin Fábrega, distrito de Santiago.

Colón: comunidad de Limón de Chagres, corregimiento de La Encantada distrito de Chagres.

Panamá Oeste: iglesia del corregimiento de Los Llanitos, distrito de San Carlos.

Parque de El Espino, corregimiento de Feuillet, distrito de La Chorrera.

Herrera: terrenos de la Feria de San Sebastián, corregimiento de Ocú cabecera, distrito de Ocú.

Darién: plaza frente a la entrada de Lara, corregimiento de Zapallal, distrito de Santa Fe.

Panamá Este: parque San Cristóbal, corregimiento de Chepo, distrito de Chepo.

Coclé: Cooperativa Bajito del corregimiento de San Miguel, distrito de Penonomé.