Panamá, 14 de noviembre del 2025

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Consumidores

    Las Agroferias del IMA estarán abiertas este viernes 14 de noviembre; estos son los puntos de venta

    Henry Cárdenas P.
    Las Agroferias están abiertas en diferentes regiones del país a partir de las 8:00 a.m. Tomada de X

    La venta de productos agropecuarios como arroz, legumbres, lentejas, porotos, aceite y carnes en las Agroferias del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) continuará este viernes 14 de noviembre de 2025.

    Las Agroferias están abiertas desde las 8:00 a.m. y los consumidores deben presentar su cédula de identidad personal para adquirir los productos y llevar bolsas reutilizables.

    Los Santos: parque Viviana Pérez, corregimiento de Guararé, distrito de Guararé.

    Veraguas: cancha techada de Martín Grande, corregimiento de Edwin Fábrega, distrito de Santiago.

    Colón: comunidad de Limón de Chagres, corregimiento de La Encantada distrito de Chagres.

    Panamá Oeste: iglesia del corregimiento de Los Llanitos, distrito de San Carlos.

    Parque de El Espino, corregimiento de Feuillet, distrito de La Chorrera.

    Herrera: terrenos de la Feria de San Sebastián, corregimiento de Ocú cabecera, distrito de Ocú.

    Darién: plaza frente a la entrada de Lara, corregimiento de Zapallal, distrito de Santa Fe.

    Panamá Este: parque San Cristóbal, corregimiento de Chepo, distrito de Chepo.

    Coclé: Cooperativa Bajito del corregimiento de San Miguel, distrito de Penonomé.

    Henry Cárdenas P.

