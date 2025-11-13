Las Agroferias del IMA estarán abiertas este viernes 14 de noviembre; estos son los puntos de venta

La venta de productos agropecuarios como arroz, legumbres, lentejas, porotos, aceite y carnes en las Agroferias del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) continuará este viernes 14 de noviembre de 2025.
Las Agroferias están abiertas desde las 8:00 a.m. y los consumidores deben presentar su cédula de identidad personal para adquirir los productos y llevar bolsas reutilizables.
Los Santos: parque Viviana Pérez, corregimiento de Guararé, distrito de Guararé.
Veraguas: cancha techada de Martín Grande, corregimiento de Edwin Fábrega, distrito de Santiago.
Colón: comunidad de Limón de Chagres, corregimiento de La Encantada distrito de Chagres.
Panamá Oeste: iglesia del corregimiento de Los Llanitos, distrito de San Carlos.
Parque de El Espino, corregimiento de Feuillet, distrito de La Chorrera.
Herrera: terrenos de la Feria de San Sebastián, corregimiento de Ocú cabecera, distrito de Ocú.
Darién: plaza frente a la entrada de Lara, corregimiento de Zapallal, distrito de Santa Fe.
Panamá Este: parque San Cristóbal, corregimiento de Chepo, distrito de Chepo.
Coclé: Cooperativa Bajito del corregimiento de San Miguel, distrito de Penonomé.