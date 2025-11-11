Panamá, 11 de noviembre del 2025

    Productos agropecuarios

    Las Agroferias del IMA se reactivan este miércoles 12 de noviembre; estos son los puntos de venta

    Henry Cárdenas P.
    Las Agroferias del IMA están abiertas desde las 8:00 a.m. Tomada de X

    Luego del receso por los días libres de Fiestas Patrias, las Agroferias del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) se reactivan este miércoles 12 de noviembre en diferentes regiones del país.

    La venta de arroz, porotos, lentejas, frutas y legumbres, entre otros productos, empieza desde las 8:00 a.m. en los puntos de venta.

    Cabe recordar que las personas deben presentar su cédula de identidad personal para adquirir los productos y portar bolsas reutilizables.

    Panamá: antigua piquera de buses ubicada en calle 6ta. del corregimiento de Don Bosco, distrito de Panamá.

    Trébol 2, espacio de la feria del IMA, corregimiento de Pacora, distrito de Panamá.

    Los Santos: Junta Comunal del corregimiento de Llano Bajo, distrito de Guararé.

    Veraguas: parque principal del corregimiento de Cañazas cabecera, distrito de Cañazas.

    La Placita, corregimiento de Monjarás, distrito de Calobre.

    Panamá Oeste: cancha de la escuela de El Copé, corregimiento El Higo, distrito de San Carlos.

    Colón: predios de la Junta Comunal del corregimiento de Pilón, distrito de Colón.

    Coclé: casa comunal de Calabazo, corregimiento de Las Lomas, distrito de La Pintada.

    Herrera: cancha municipal del corregimiento de Santa María cabecera, distrito de Santa María.

    Chiriquí: cancha comunal del corregimiento de Potrerillo Abajo, distrito de Dolega.

    Cancha comunal del corregimiento de Portón, distrito de Bugaba.

    Panamá Este: Quebrada La Palma, Ipeti, Torti Arriba, corregimiento de Tortí, distrito de Chepo.

