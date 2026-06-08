Las lluvias torrenciales continuarán en todo el país por el paso de la onda tropical #10 y efectos de la depresión tropical 3-E

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El IMHPA emitió un aviso de vigilancia generalizado para todas las provincias, comarcas y sectores marítimos, ante el pronóstico de acumulados de lluvia extremos que podrían superar los 210 mm.

Un Aviso de Vigilancia generalizado debido a la previsión de intensas lluvias y tormentas eléctricas que afectarán de manera simultánea a todo el territorio nacional, emitió este lunes el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA).

La medida preventiva entró en vigor a las 12:20 p.m. de este lunes 8 de junio y se extenderá inicialmente hasta las 11:59 p.m. del próximo miércoles 10 de junio, abarcando de forma absoluta a todas las provincias, comarcas y ambos litorales marítimos del país.

De acuerdo con el informe técnico oficial de los pronosticadores, las condiciones adversas responden a la activación y organización de diversos sistemas atmosféricos sobre la región. El principal detonante será el impacto indirecto de la depresión tropical 3-E, localizada al oeste de Nicaragua y con trayectoria hacia El Salvador, la cual se intensificará próximamente hasta convertirse en la tormenta tropical Cristina.

Este fenómeno inyectará un flujo de viento cargado de alto contenido de humedad sobre el istmo panameño, un escenario complejo que se sumará a la inminente incursión de la onda tropical #10.

SINAPROC se encuentra en monitoreos constantes.

Riesgo severo de inundaciones y deslaves

Las autoridades meteorológicas advierten que se registrarán lluvias intermitentes de variada intensidad acompañadas de fuerte actividad eléctrica. Los acumulados diarios estimados oscilarán entre los 15 y 70 mm (l/m²); sin embargo, el peligro radica en el factor acumulativo durante las próximas 72 horas, periodo en el cual los registros totales podrían escalar críticamente hasta rangos de entre 45 y 210 mm (l/m²).

Debido a la saturación de los suelos y la persistencia del temporal, el IMHPA emitió alertas específicas ante las siguientes contingencias:

Deslaves y derrumbes: Alto riesgo de deslizamientos de tierra en zonas de ladera y áreas vulnerables vulneradas por la geografía.

Crecidas de ríos: Incrementos repentinos y significativos en los caudales de las principales cuencas hidrográficas del país.

Afectaciones viales: Amenaza inminente de inundaciones tanto en entornos urbanos densamente poblados como en sectores rurales de difícil acceso.

Los estamentos de seguridad del Estado han exhortado formalmente a la ciudadanía a extremar las medidas de precaución, evitar el cruce de ríos o quebradas acrecentadas y mantenerse debidamente informados a través de los canales oficiales de vigilancia hidrometeorológica.