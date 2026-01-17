Panamá, 17 de enero del 2026

    Folklore

    Las polleras de Panamá: una mirada a su historia y significado

    Yasser Yánez García
    Las polleras de Panamá: una mirada a su historia y significado
    El lujo de la pollera panameña. LP/Alexander Arosemena

    Con la llegada del Desfile de las Mil Polleras, esta indumentaria panameña cobra un protagonismo especial como expresión viva de la identidad nacional. Su elaboración artesanal, transmitida de generación en generación, la convierte en una pieza cultural que trasciende el tiempo.

    Entre las más conocidas se encuentra la pollera de gala, utilizada en actos formales y desfiles, elaborada con finos encajes y acompañada de joyas tradicionales. La pollera montuna responde a un uso más cotidiano y rural, con diseños sencillos y funcionales, mientras que la pollera de labor se empleaba para tareas domésticas y del campo, confeccionada con telas resistentes y pocos adornos.

    Las polleras de Panamá: una mirada a su historia y significado
    Pollera de Gala con labor.

    También destacan la pollera congo, propia de la cultura afrocolonial, caracterizada por sus colores vivos y su fuerte carga simbólica, y la pollera basquiña, de influencia europea, utilizada en celebraciones específicas. En conjunto, estas expresiones conforman una muestra representativa de la diversidad cultural y del patrimonio tradicional panameño.

    En ese contexto, La Prensa invita a realizar un recorrido por la historia y el valor cultural de las polleras de Panamá, trajes típicos que reflejan el clima, las costumbres y la diversidad regional del país. El contenido original de esta recopilación fue publicado en 2012 en la revista Aprendo.

    Yasser Yánez García

