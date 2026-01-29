Las preguntas de Blandón al alcalde Mizrachi sobre el manejo de Summit

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El exalcalde José Isabel Blandón pidió al alcalde Mayer Mizrachi información sobre el manejo del Parque Summit; la Alcaldía hace unas semanas indicó que es un tema técnico.

El exalcalde capitalino José Isabel Blandón presentó una solicitud formal de información dirigida al alcalde del distrito de Panamá, Mayer Mizrachi, en la que solicita explicaciones detalladas sobre la administración, el manejo presupuestario y la situación actual del Parque Municipal Summit, así como de la clínica veterinaria de animales silvestres que opera dentro de sus instalaciones.

La solicitud se fundamenta en el derecho constitucional de acceso a la información pública y en los principios de transparencia de la gestión estatal. El documento contiene 41 preguntas relacionadas con el funcionamiento y la administración del parque, e incluye consultas sobre el presupuesto correspondiente a los años 2022 a 2026, inversiones, contrataciones, recursos humanos, manejo de la fauna silvestre y administración de bienes públicos.

Entre los puntos centrales del requerimiento se solicita información precisa sobre el presupuesto asignado al Parque Municipal Summit durante los últimos cinco años, los proyectos de inversión ejecutados o actualmente en ejecución, así como la existencia de contratos de obras adjudicados en administraciones anteriores que hayan sido cancelados, modificados o dejados sin efecto durante la actual gestión municipal.

En materia de personal, Blandón solicita un desglose del número de funcionarios que laboraban en el parque hasta junio de 2024 y de los que permanecen en funciones a enero de 2026. También pide detalles sobre las destituciones y renuncias ocurridas en ese período, tanto en el parque como en la Dirección de Gestión Ambiental de la Alcaldía de Panamá, con especial énfasis en el personal directamente vinculado al cuidado animal, como cuidadores y médicos veterinarios.

La carta enviada por el exalcalde:

Manejo de fauna y decisiones técnicas

El documento plantea, además, inquietudes sobre la permanencia del Parque Municipal Summit en organizaciones internacionales especializadas, como la Asociación Latinoamericana de Parques Zoológicos y Acuarios y Botanical Gardens Conservation International. A ello se suma la solicitud de explicaciones sobre la decisión de la Alcaldía de Panamá de retirarse de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza en noviembre de 2024, pese a la afiliación que mantenía desde 2016.

Otro eje relevante de la solicitud es el manejo de la fauna silvestre bajo custodia del parque. Se pide información detallada sobre el ingreso de animales por decomisos, rescates, entregas voluntarias o traslados, así como sobre nacimientos en cautiverio, fallecimientos y la realización de necropsias. Blandón también solicita conocer si se llevan registros individuales de cada animal y si existe un seguimiento veterinario adecuado.

Asimismo, se solicitan explicaciones sobre las liberaciones, donaciones o traslados de animales a personas naturales o jurídicas, los criterios técnicos y científicos utilizados para autorizar estas decisiones y la identidad de los profesionales que participaron en ellas. El documento cuestiona, además, el destino de diversas especies que anteriormente formaban parte de la colección del parque, entre ellas tapires, venados, saínos, mapaches, olingos, loros y aves rapaces, y pregunta si existen planes de monitoreo posteriores a su liberación o traslado.

El Parque Municipal Summit, creado mediante Decreto Ejecutivo No. 1 de 8 de enero de 1985. Archivo

Clínica veterinaria y gestión botánica

En cuanto a la clínica veterinaria del parque, inaugurada en 2018, se solicita información sobre la cantidad de casos atendidos entre 2024 y 2025, el inventario actualizado de medicamentos, las donaciones realizadas a otras instituciones, los equipos veterinarios disponibles y las auditorías de bienes muebles. También se formulan preguntas sobre cambios en el uso de los espacios de la clínica, el traslado de mobiliario, la atención de animales domésticos y la práctica de eutanasias.

Finalmente, la solicitud aborda la gestión botánica del parque tras su reconocimiento oficial como Jardín Botánico en 2025. Se pide información sobre la planificación y habilitación de senderos, el mantenimiento de áreas verdes, los contratos vigentes, la cantidad de visitantes y los ingresos registrados en los últimos cinco años, así como el estado de la propuesta anunciada en 2024 para desarrollar un parque temático dentro de los terrenos del Summit.

El documento fue remitido con copia a la Dirección de Gestión Ambiental de la Alcaldía de Panamá, al Patronato del Parque Municipal Summit y a los medios de comunicación, solicitando una respuesta detallada por parte de la administración municipal.

Blandón ha reiterado en semanas recientes su interés en obtener explicaciones sobre el manejo del parque. Sin embargo, hasta el momento, la Alcaldía de Panamá no ha emitido un pronunciamiento oficial. Consultada por este medio, la entidad indicó que se trata de un tema de carácter técnico que se encuentra actualmente en proceso de análisis.