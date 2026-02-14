Las Tablas explota de alegría: reinas, carrozas y fuegos artificiales abrieron los carnavales 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Las reinas coronadas de Calle Arriba y Calle Abajo salieron con sus carrozas al ritmo de murgas, mientras miles de personas llenaban las calles, bailando, cantando y disfrutando de fuegos artificiales en la primera noche de los carnavales 2026.

La primera noche de carnavales en Las Tablas, en la provincia de Los Santos, fue un verdadero espectáculo de música, baile y color. Puro lujo y esplendor marcó el inicio de la fiesta.

Del viernes 13 al amanecer del 14 de febrero, la ciudad vibró con la salida de las reinas coronadas y sus carrozas, mientras miles de personas llenaban las calles, bailando al ritmo de murgas y cantando sin parar las distintas tonadas.

Ana Isabel Carrizo Castillo, la reina de calle Arriba y Astrid Carolina Sánchez Brandao, la reina de calle Abajo luego de ser coronadas, encabezaron el desfile, recibiendo aplausos y vítores.

Los balcones engalanados, los trajes brillantes y los fuegos artificiales iluminaron la noche, creando un ambiente mágico que desbordó la fiesta.

Con este arranque, Las Tablas promete un fin de semana lleno de desfiles, comparsas y música que consolidan su reputación como la capital del carnaval panameño.