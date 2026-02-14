Panamá, 14 de febrero del 2026

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Fiesta en las calles

    Las Tablas explota de alegría: reinas, carrozas y fuegos artificiales abrieron los carnavales 2026

    Las reinas coronadas de Calle Arriba y Calle Abajo salieron con sus carrozas al ritmo de murgas, mientras miles de personas llenaban las calles, bailando, cantando y disfrutando de fuegos artificiales en la primera noche de los carnavales 2026.

    Katiuska Hernández / Alexander Arosemena

    La primera noche de carnavales en Las Tablas, en la provincia de Los Santos, fue un verdadero espectáculo de música, baile y color. Puro lujo y esplendor marcó el inicio de la fiesta.

    Del viernes 13 al amanecer del 14 de febrero, la ciudad vibró con la salida de las reinas coronadas y sus carrozas, mientras miles de personas llenaban las calles, bailando al ritmo de murgas y cantando sin parar las distintas tonadas.

    Ana Isabel Carrizo Castillo, la reina de calle Arriba y Astrid Carolina Sánchez Brandao, la reina de calle Abajo luego de ser coronadas, encabezaron el desfile, recibiendo aplausos y vítores.

    La reina de Calle Abajo de las Tablas. LP/Alexander Arosemena

    Los balcones engalanados, los trajes brillantes y los fuegos artificiales iluminaron la noche, creando un ambiente mágico que desbordó la fiesta.

    Con este arranque, Las Tablas promete un fin de semana lleno de desfiles, comparsas y música que consolidan su reputación como la capital del carnaval panameño.

    Las reinas del Carnaval de Las Tablas 2026 son Ana Isabel Carrizo Castillo, por Calle Arriba, y Astrid Carolina Sánchez Brandao, por Calle Abajo. Tomanda de Instagram
    Katiuska Hernández

    Periodista seccion economía.

    Alexander Arosemena

    Productor Multimedia, editor de video y reportero gráfico

