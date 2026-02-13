Las Tablas marca la cuenta regresiva del carnaval con la última práctica de tonadas de Calle Arriba y Calle Abajo

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

A pocas horas de que inicien las celebraciones del carnaval en distintas partes del país, Las Tablas, en la provincia de Los Santos, vivió uno de los eventos que, de manera extraoficial, marca el verdadero inicio de la fiesta: la última práctica de tonadas.

Como es tradición, la tuna de Calle Arriba se ubicó en la esquina de la Bolívar, mientras, Calle Abajo prácticaba en la esquina de Punta Fogón.

Entre aplausos, banderas y fuegos artificiales, seguidores de ambas calles acompañaron y corearon cada interpretación hasta la medianoche, las letras de las tonadas que durante cuatro días resonarán en el Parque Porras.

La jornada cerró con la participación de las reinas Ana Isabel Carrizo Castillo y Astrid Carolina Sánchez Brandao, reinas de Calle Arriba y Calle Abajo, respectivamente. Además de las reinas salientes.

Las tonadas son composiciones cargadas de sátira que que exaltan a su reina y al mismo tiempo, lanzan retos y sátiras dirigidas a la tuna contraria.

Se espera que ambas reinas sean coronadas la noche de este viernes 13 de febrero previo al inicio oficial del carnaval.

Una tradición con raíces profundas

El Carnaval de Las Tablas, en la provincia de Los Santos, tiene antecedentes que se remontan al siglo XIX, cuando las celebraciones previas a la Cuaresma comenzaron a organizarse. Con el tiempo, la división simbólica entre Calle Arriba y Calle Abajo dio forma a una rivalidad artística que hoy es uno de los mayores atractivos culturales de la celebración

El punto de referencia histórico ha sido la iglesia Santa Librada, que divide territorialmente a ambas calles y que, generación tras generación, ha sido testigo de topón, coronaciones y desafíos musicales.

De acuerdo con registros históricos citados por investigadores culturales y reconocidos por el Ministerio de Cultura de Panamá, el carnaval tableño es considerado una de las manifestaciones folclóricas más representativas del país por su estructura organizada, su tradición centenaria y la permanencia de sus elementos distintivos, como las tunas y las tonadas.