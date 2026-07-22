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    Clima

    Las Tablas sí está caliente, pero no rompió el récord de temperatura; Imhpa rectifica

    Henry Cárdenas P.
    Las Tablas sí está caliente, pero no rompió el récord de temperatura; Imhpa rectifica
    La ciudad de Las Tablas ha registrado altas temperaturas en las últimas semanas. Alexander Arosemena

    El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) informó que debido a un error involuntario de transcripción se divulgó que el pasado 16 de julio de 2026 se registró una temperatura de 39.9 grados Celsius, lo que representaría un récord para el país.

    En los datos diarios que se publican sobre las condiciones del tiempo se había informado sobre los 39.9 grados Celcius registrados en la estación meteorológica de Las Tablas.

    “Tras la verificación técnica de los registros originales de la estación, se confirmó que la temperatura máxima registrada el 16 de julio de 2026 fue de 34.9 °C, por lo cual no se estableció un nuevo récord histórico de temperatura máxima en Panamá”, se informa en un comunicado del Imhpa.

    Con esta rectificación, el registro oficial de 39.8 °C, registrado en la estación meteorológica Tonosí 2 el 10 de abril de 2010, se mantiene como el récord histórico del país.

    “El Imhpa lamenta la confusión que esta situación pudo generar y ha procedido a corregir la información publicada”, indicó la entidad.

    Se agregó que se han reforzado los mecanismos internos de revisión y validación de los registros meteorológicos antes de su divulgación.

    Las Tablas sí está caliente, pero no rompió el récord de temperatura; Imhpa rectifica

    Henry Cárdenas P.

    Portadista

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